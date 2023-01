“Punizioni esemplari”. A poche ore dal discorso del presidente brasiliano Lula con la promessa che i “fanatici fascisti” in azione domenica a Brasilia sarebbero stati trovati presto, sono già arrivati i primi provvedimenti per quello che sembra essere il livello superiore rispetto alla massa di vandali che hanno assaltato il Parlamento. Il ministro della Giustizia brasiliano, Flavio Dino, ha informato che gli uomini della Polizia federale hanno già identificato in dieci Stati del Paese persone sospettate di avere legami economici con gli organizzatori del tentato colpo di Stato e ha comunicato che sono già stati emessi mandati di arresto. Una notizia che viene riportata dal sito del quotidiano Estadao. I nomi non sono stati resi noti. I sospettati avrebbero anche finanziato il noleggio di autobus per portare gli estremisti nella capitale. Il ministro ha affermato che la responsabilità riguarda anche coloro che non erano presenti agli assalti: finanziatori e organizzatori.

Intanto decine di migliaia di persone hanno invaso ieri le strade e le piazze delle principali città brasiliane per manifestare a favore della democrazia contro l’azione dei sostenitori dell’ex presidente Jair Bolsonaro, attualmente ricoverato negli Stati Uniti. L’affluenza alla manifestazione di San Paolo è stata “impressionante”, riporta questa mattina la Bbc: una parte dell’Avenida Paulista, la strada più famosa del Paese, è stata bloccata al traffico mentre la folla cantava e ballava chiedendo giustizia. Molti manifestanti erano vestiti di rosso, i colori del Partito dei Lavoratori di Lula; altri sventolavano cartelli con scritto ‘Nessuna amnistia per i golpistì e altri ancora cantavano in coro “prigione per Bolsonaro”. Ieri mattina, la polizia ha iniziato a smantellare un accampamento di sostenitori di Bolsonaro a Brasília, uno dei tanti che sono stati allestiti fuori dalle caserme dell’esercito in tutto il Paese dopo le elezioni presidenziali. Ieri sera il ministro della Giustizia ha reso noto che finora sono “circa 1.500” le persone arrestate.