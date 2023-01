“Amava i cavalli e non mi ha trattato molto diversamente da un giovane stallone“. Nel suo libro in uscita il 10 gennaio, Spare, il principe Harry racconta veramente un mucchio di cose. Nelle redazioni dei giornali scandalistici, i redattori si sfregano le mani. C’è di tutto: questioni di protocollo, liti in famiglia e aneddoti. Si va da quando il buon Harry si è presentato al matrimonio di William e Kate con il pene congelato (ecco perché) alla sua prima esperienza sessuale, che il secondogenito di Carlo e Diana narra essere stata una “cosa veloce” con “una donna più anziana”. Harry non risparmia dettagli: “L’ingloriosa esperienza” si sarebbe “consumata in un prato, accanto a un pub molto rumoroso”. Insomma Harry, di questa sua prima volta, ricorda anche qualche dettaglio positivo? No.”Una sveltina, lei alla fine mi ha sculacciato e io ho raggiunto l’orgasmo“. Chi sarà la donna misteriosa? Dopo aver indicato Elizabeth Hurley per mesi ed aver incassato una sonora smentita da parte dell’attrice, i tabloid stanno cercando un nuovo nome della possibile prima donna del principe. D’altronde Harry è consapevole del grande interesse che le sue gesta e le sue parti intime hanno per la stampa: “Il mio pene è una questione di pubblico dominio, se n’è parlato a lungo sui giornali, persino sul New York Times, soprattutto sulla mia eventuale circoncisione. Si diceva che la mamma l’avesse proibito. E anche se è assolutamente vero che la possibilità di avere un congelamento del pene è molto più alta se non si è circoncisi, posso assicurarvi che tutte le storie erano false. Io sono stato circonciso da bambino”.