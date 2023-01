Continue interruzioni e rallentamenti del segnale nei primi minuti di Inter-Napoli, il match di cartello della 16esima giornata di Serie A, la prima dopo i mondiali in Qatar. Il 2023 è cominciato nel peggiore dei modi per gli abbonati Dazn, alle prese con un altro disservizio, nonostante la piattaforma streaming avesse garantito che gli episodi di inizio stagione non si sarebbero ripetuti. Dopo quanto accaduto, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha deciso di convocare per il 10 gennaio al ministero i vertici della società Dazn.

Al tavolo saranno presenti anche il ministro dello Sport Andrea Abodi ed i vertici della Serie A. “Il perpetuarsi del disservizio – ha spiegato il ministro – impone di fare chiarezza sulle azioni che la società intende prendere, investimenti in rete e tecnologia, al fine di rispondere alle esigenze degli utenti”. Urso ha precisato che agisce “a tutela dei consumatori”. E non è escluso che al tavolo si discuta anche degli ultimi aumenti di Dazn, che ha alzato il prezzo degli abbonamenti per i nuovi clienti.