C’è grande attesa per migliaia di italiani pronti a riversarsi nelle piazze italiane la sera del 31 dicembre per festeggiare il 2023 a suon di musica, brindisi e baci allo scoccare della mezzanotte. Sono molte le città che si stanno organizzando per accogliere al meglio i propri concittadini. A Roma i festeggiamenti si spostano dai Fori Imperiali al più capiente Circo Massimo e sul palco appariranno: Elodie, Franco126, Madame –sotto indagine per il Green Pass falso è stata confermata al momento non solo a Sanremo, ma anche dal Comune di Roma – e infine Sangiovanni. Dopo la mezzanotte ci sarà uno speciale dj-set a cura di Dimensione Suono Roma con Don Cash, Arturo JKay Arturi e Rino De Niro.

Dunque se Roma festeggia con un grande evento, Milano “piange”. In Piazza Duomo non è previsto nessun concerto per i problemi di bilancio del Comune che deve far fronte anche al caro bollette. “Quello che ho spiegato ai cittadini – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Sala – è che in questo momento i conti del Comune, come quelli di ogni famiglia, sono in grande difficoltà. Quindi sto cercando di tutelare le cose indispensabili e taglieremo tutto ciò che indispensabile non è. Nella nostra valutazione pensiamo che a Capodanno sia meglio non far nulla“. E le altre città d’Italia? Elisa si esibirà a Jesolo al Palazzo del Turismo, Giorgio Panariello al Gran Teatro di Brescia, in piazza a Olbia ci sarà Emma mentre Giusy Ferreri sarà a Catania così come Achille Lauro apparirà per un dj set ad Agrigento. I Subsonica, Willie Peyote, Beba e gli Eugenio in via Di Gioia scalderanno la piazza a Torino.

IL CAPODANNO DI CANALE 5 DA ANNALISA A PATTY PRAVO

Il Capodanno di Canale 5 con Federica Panicucci accenderà le luci di Piazza De Ferrari di Genova. Il cast è formato da: Anna Tatangelo, Annalisa, Baby K, Big Boy, Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya, Gemelli DiVersi, GionnyScandal, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Patty Pravo, Riccardo Fogli, Riki, Roby Facchinetti, Rocco Hunt, Rovazzi e i The Kolors. Sul palco di Capodanno In Musica saliranno anche, direttamente dalla scuola di “Amici di Maria De Filippi”: Angelina, Cricca e Rita che proporranno una performance di canto e ballo. Nel corso della serata saranno aperti dei collegamenti con le piazze di Bari e Matera, dove si esibiranno Boomdabash, Rkomi, La Rappresentante di Lista e Gigi D’Alessio.

SU RAI UNO L’EVENTO A PERUGIA DA NOEMI AI MODÀ

Perugia ospiterà “L’anno che verrà”. Su Rai Uno il padrone di casa Amadeus sarà affiancato anche da Nino Frassica, Gabriele Cirilli e Francesco Paolonantoni. Il cast artistico è formato da: Dargen D’Amico, Francesco Renga, Nek, Iva Zanicchi, LDA, Modà, Mr. Rain, Noemi, Piero Pelù, Raf, Donatella Rettore, Ricchi e Poveri, Sandy Marton, Umberto Tozzi e Tracy Spencer.