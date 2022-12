Tra i pazienti della dottoressa Daniela Grillone Tecioiu che lo scorso febbraio finì agli arresti domiciliari sospettata di aver violato le norme sulla vaccinazione anti-covid c’è Madame, all’anagrafe Francesca Calearo. La cantante è indagata con l’ipotesi di falso ideologico: avrebbe ottenuto illegalmente il certificato di avvenuta vaccinazione. L’inchiesta è stata aperta dalla procura di Vicenza e a Madame (come per altri pazienti tra i quali la sportiva Camilla Giorgi) è arrivato un avviso di garanzia. La cantante, com’è noto, sarà tra i Big in gara al prossimo Sanremo di Amadeus. Sempre che la sua partecipazione venga confermata. La Rai ha un codice etico che comporterebbe l’esclusione ma Madame non è dipendente Rai e dunque la decisione spetta all’organizzazione del Festival. Che cosa deciderà Amadeus, essendo l’evento un appuntamento clou del servizio pubblico?

“Quota giovane” di Sanremo, su Twitter sono molti i commenti sul suo coinvolgimento nella delicata questione dei falsi green pass: da “squalificare Madame e ripescare i Jalisse” a “Come mai c’è una tendenza a perdonare e addirittura sostenere Madame e la Giorgi per la storia del greenpass falso e invece per la stessa cosa, neanche provata poi, di Pippo Franco si sono tutti scagliati contro di lui? Le prime sono “trendy” e l’altro no?” fino a una serie di meme decisamente molto lunga. E Madame è prevista in scaletta anche al Concerto di Capodanno ai Fori Imperiali a Roma. Stando a Repubblica, al momento non sono previsti cambiamenti e dunque la cantante si esibirà. Giusta scelta?