Primo natale romano per Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è incinta del suo primo figlio e con l’occasione ha trascorso il Natale a Roma, con la famiglia del suo compagno Goffredo Cerza. Vestita con un lungo abito nero che metteva in risalto il pancione (“la reference è Mortisia Addams”, ha scherzato la 26enne), Aurora si sta godendo le feste da neo-mamma, senza mai prendersi troppo sul serio, come d’abitudine: “Il primo Natale in cui non mi sono dovuta sbottonare i pantaloni a fine cena perché i bottoni li ho già abbandonati da mo’. E anche il primo Natale in cui ho provato 9 panettoni. Tutto nella norma“, ha scritto in un post ironizzando sugli effetti della gravidanza.

Il tutto è stato – ovviamente – documentato in modo puntuale sui social, con foto e video a testimonianza dei festeggiamenti con i suoceri Francesca e Fabio. Chi sono? È Today a rivelare i dettagli: lei, Francesca Romana Malato, è una professionista nell’ambito sanitario, manager e direttore generale del poliambulatorio specialistico romano LabAurelia; lui, Fabio Cerza, è medico specialista in Ortopedia e Traumatologia. Goffredo ha anche una sorella più grande Carolina, presente anch’essa nelle foto di Aurora: è una biologa molecolare, ed è già mamma di una bimba.