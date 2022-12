La polizia del commissariato Ponte Milvio, a Roma, sta indagando su una denuncia secondo la quale un ragazzo è stato rapito nella zona della movida a Tor di Quinto. Secondo quanto apprendono le agenzie di stampa alcuni giovani sono entrati in un locale intorno alle 2 di notte e hanno portato via il ragazzo. Molti elementi della vicenda sono ancora da chiarire. Secondo quanto scrive Repubblica il cellulare del giovane scomparso è spento. La sua famiglia abita a San Basilio.

In base a quanto ricostruito dai poliziotti del commissariato il giovane è stato costretto con la forza ad entrare in una auto dopo essere stato bloccato da alcuni uomini. Per questo i testimoni presenti hanno parlato di “rapimento” con gli inquirenti.