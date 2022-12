Neanche il tempo di finire gli acquisti dei regali di Natale, che già si pensa ai saldi invernali. Nonostante tra blackfriday e iniziative dei commercianti qualche sconto sia già arrivato, per i veri ribassi bisogna attendere almeno fino al 2 gennaio. È questa infatti la data ufficiale di inizio degli sconti in Basilicata, anche se in realtà la vera partenza in tutta Italia sarà giovedì 5 gennaio, alla vigilia dell’Epifania. E, nonostante il periodo di grande incertezza che stiamo vivendo, Confcommercio sottolinea che la stagione dei ribassi rimane sempre e comunque un momento molto atteso dai consumatori, un modo per iniziare il nuovo anno concedendosi qualche gratificazione.

Ecco di seguito il calendario Regione per Regione:

Abruzzo: 5 gennaio (per 60 giorni)

Basilicata: 2 gennaio – 3 marzo

Provincia di Bolzano: 5 gennaio – 18 febbraio

Calabria: 5 gennaio – 28 febbraio

Campania: 5 gennaio – 2 aprile

Emilia Romagna: 5 gennaio – 5 marzo

Friuli Venezia Giulia: 5 gennaio – 31 marzo

Lazio: 5 gennaio – 15 febbraio

Liguria: 5 gennaio – 18 febbraio

Lombardia: 5 gennaio – 5 marzo

Marche: 5 gennaio – 1 marzo

Molise: 5 gennaio – 5 marzo

Piemonte: 5 gennaio – 28 febbraio

Puglia: 5 gennaio – 28 febbraio

Sardegna: 5 gennaio – 5 marzo

Sicilia: 2 gennaio – 15 marzo

Toscana: 5 gennaio – 5 marzo

Provincia di Trento: 5 gennaio – 5 marzo

Umbria: 5 gennaio – 5 marzo

Valle D’Aosta: 5 gennaio – 31 marzo

Veneto: 5 gennaio – 28 febbraio