“L’Oms è molto preoccupata per l’evolversi della situazione in Cina”. A lanciare l’allarme è Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms, parlando del balzo di infezioni da Covid-19 registrato in Cina. L’infezione si sta diffondendo dalle città più grandi alle vaste aree rurali.

Se da una parte Pechino minimizza, assicurando di non aver registrato decessi dovuti al virus dopo aver modificato i criteri di conteggio, dall’altra il capo dell’Organizzazione mondiale della sanità ha chiesto “informazioni più dettagliate sulla gravità” di quanto sta accadendo, così da avere “una valutazione completa” del rischio. Le autorità cinesi sostengono di aver registrato un totale di sette morti, tutti nella capitale, da quando è stato deciso di revocare la politica ‘zero-Covid ’ed eliminare molte delle restrizioni in vigore. Da ieri, inoltre, vengono considerati decessi dovuti al Covid solo quelli direttamente riconducibili a insufficienza respiratoria causata dal virus.