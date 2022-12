Oroscopo 2023 di Paolo Fox, le previsioni segno per segno: “In primavera cambierà il destino di molti”

Ci sono l’Ariete, il Toro, il Leone… e poi? No, non i due Liocorni. Ma la Volpe degli oroscopi. Proprio lui: Paolo Fox, astrologo e personaggio televisivo in pista fin dal 1982, quando Paolo Villaggio lo volle con sé in un programma televisivo di Odeon Tv. E pochi sanno che il suo nome d’arte è la traduzione, pasi pari, delle sue generalità: nasce infatti nel 1961 a Roma come Paolo Volpi. Anche quest’anno esce con la tradizionale strenna di fine anno, un libro di previsioni astrologiche intitolato semplicemente “Paolo Fox l’Oroscopo 2023”. Tanti suggerimenti per l’amore, il lavoro, la forma fisica e per la vita di coppia. Mese per mese, segno per segno. Sono ormai lontane le discussioni seguite alle sue previsioni per il 2020, quando lo aveva definito “un anno vantaggioso per viaggiare e spostarsi, specialmente nei mesi di gennaio e maggio”. Poi però era arrivato il Covid e spostarsi era divenuto pressoché impossibile. Se n’era parlato persino a Domenica In e Paolo, bersagliato, si era difeso con arguzia e ironia: “Del Covid chiedete ai virologi non agli astrologi. Noi parliamo di segni zodiacali, non siamo maghi”. Poi aveva chiesto sarcastico: “Ma alla fine mi bruciate sul rogo?”. Nessun rogo anche perché aveva ragione lui. Qualunque opinione si possa avere degli oroscopi, sicuramente una pandemia sfugge a qualunque possibile previsione. Ma come sarà il 2023 che si avvicina? Ecco tutte le previsioni segno per segno.