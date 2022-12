Il calendario non ammette contraddizioni: è il 18 dicembre e il Natale è alle porte. Se state leggendo questo articolo probabilmente è perché vi manca all’appello ancora qualche regalo da acquistare. Non disperate: in questa lista potreste trovare facilmente la soluzione perfetta che fa per voi (e per il vostro budget). E se invece avete cliccato solo per curiosità, vi garantisco che potreste imbattervi in qualche idea da salvare negli appunti per il futuro. Adesso, via, cosa aspettate, leggete e passate all’azione, che le renne di Babbo Natale stanno già scaldando i motori, pardon, le zampe.

Un’esperienza esclusiva – I buoni regalo per esperienze esclusive sono una garanzia oltre che la soluzione perfetta per ogni esigenza ma – soprattutto – budget. Dal biglietto per assistere dal vivo a un evento sportivo (che sia calcio, tennis o qualsiasi altro sport) al voucher per prendere parte alla prossima vendemmia o alla raccolta delle mele (da 20 euro); al lancio con il parapendio, anche in coppia (120 euro circa); alla prova di pilotaggio di un aliante (sui 170 auro) fino al volo in mongolfiera (dai 200 euro in su), magari abbinato a un weekend in Cappadocia. Per i più avventurosi c’è poi la gift card di WeRoad, la grande community di viaggiatori on the road che organizza viaggi in giro per il mondo aggregando persone accomunate dalla voglia di scoprire Paesi e culture lontane, e di fare nuove amicizie. O, ancora, un suggestivo concerto a lume di candela del format Candlelight (dai 15 agli 80 euro a seconda dell’artista in cartellone).

L’iconico maglione di Natale – La scena del pranzo di Natale con Bridget Jones e mr. Darcy con i loro indimenticabili maglioni natalizi ha fatto la storia. Stravagante, colorato, kitsch, esagerato e assolutamente pop: è questo l’accessorio must have delle Feste 2022. Da adulto e da bambino, da quelli di Mc2 Saint Barth dedicati alle location montane più esclusive o decorati con frasi spiritose (dai 150 ai 180 euro), a quelli con l’orsetto di Ralph Lauren (449 euro), ce ne sono di ogni. Ma il nostro consiglio è di fare un giro da Ovs: non solo troverete un’ampia collezione a prezzi decisamente più contenuti (dai 20 ai 30 euro), ma soprattutto parte del ricavato della vendita di ogni maglione sarà devoluto in beneficenza a Save the Children per sostenere la campagna Emergenza Fame. Eventualmente, potete puntare anche su delle più discrete calze a fantasia natalizia.

I look per le Feste – Per restare in tema abbigliamento festivo, a chi vuole fare un regalo o magari farsi un autoregalo di quelli importanti, consigliamo di puntare su un accessorio sbirluccicante, imprescindibile per dare un tocco di glamour a cene, party o anche solo serate con amici e parenti. Brillare è la parola d’ordine: ecco allora che potete attingere dalla Holiday 2022 collection di Miu Miu (consigliatissimo il top bianco tempestato di cristalli) o dalla Party Collection di Valentino dove i dettagli dorati incontrano i toni del viola, del verde smeraldo e del giallo. E poi, ai piedi potete sfoggiare il Merry Brera, l’iconico mocassino Fratelli Rossetti nella sua versione natalizia oppure l’elegantissima Bouquet Strass Buckle di Roger Vivier. C’è poi il grande classico intramontabile: un gioiello, magari della nuova collezione Eterna di Alfieri St. John o con il design degli iconici fiori di Pasquale Bruni (dai 500 ai 5mila euro)

Skipass e accessorio neve – Per gli appassionati di sport invernali o, più semplicemente, per amici e parenti vacanzieri ad alta quota; ecco che potete puntare su uno skipass (acquistabile online per tutti i comprensori nazionali e internazionali, a partire da 30 euro), una lezione di sci (dai 45 euro all’ora, acquistabile sempre in rete) o su un accessorio neve. Per i “fashionisti” potete attingere dalle nuovissime collezioni Neve di Armani, Louis Vuitton, Gucci, Emilio Pucci e Dior; mentre se cercate qualcosa che sia più trasversale e indossabile anche in città, allora vi consigliamo di dare un’occhiata alla nuova collezione tecnica di Oysho: ci sono pantaloni, giacche, pile e maglie in tessuto tecnico adatti a temperature fino ai 13 gradi sotto zero ma comodissimi pure per andare a scuola o in ufficio nelle giornate più fredde (dai 40 ai 600 euro).

MoonSwatch – È il regalo più desiderato in questo Natale. Tutti lo vogliono ma solo in pochi, anzi, pochissimi, lo riescono ad avere perché ormai introvabile. Il MoonSwatch, l’orologio frutto della collaborazione tra Swatch e Omega, è ufficialmente il fenomeno dell’anno. Si tratta di un tributo al leggendario Speedmaster Moonwatch firmato Omega, il cronografo celebre per esser andato nello Spazio al polso degli astronauti della Nasa fin dai primissimi viaggi sulla luna: 11 le varianti disponibili, ispirate ad ognuno dei pianeti del nostro sistema solare (260 euro9

Airtag – Sono dei piccoli congegni bluetooth della grandezza di una moneta e si possono agganciare alle chiavi di casa, al portafogli, alla valigia, alla borsa o a qualsiasi altra cosa e servono per localizzare in tempo reale dispositivi e oggetti più o meno preziosi, così da avere sempre sotto controllo la loro posizione ed evitare di smarrirli. Per esempio, si può vedere minuto per minuto dove si trovano le nostre valigie mentre siamo in aeroporto, tenere sotto controllo il proprio cane attaccando un Airtag al suo collare o ritrovare facilmente l’auto parcheggiata. In vendita negli Apple Store, 39 euro l’uno.

Coccole e relax – Solitamente sono pensieri sempre ben graditi: un momento di pausa spesso è proprio quel che ci vuole per ricaricare le batterie in vista delle novità che porterà l’anno nuovo. Dagli storici siti termali al nuovo centro QcTerme sul Lago di Garda fino alle Spa cittadine degli hotel di lusso aperte al pubblico fino ai centri benessere specialistici, c’è l’imbarazzo della scelta. Si può regalare un buono per qualche ora di relax, un trattamento di bellezza per viso e corpo (suggeriamo il Your Facial Sense di Salon de Beauté con effetto liftante e idratante, 59 euro per 30 minuti) oppure un massaggio di coppia (dai 65 euro a persona). O magari, perché no, anche semplicemente una crema per una coccola casalinga. Da provare la linea Rose Therapy di Dolomia, brand fondato nel 1982 ai piedi delle Dolomiti bellunesi da farmacisti: grazie alla coltura in vitro delle cellule staminali racchiuse nel germoglio di Rosa Prima, i suoi prodotti non solo sono naturali ma anche sostenibili.

Lo spazzolino elettrico – Perché no? Utile lo è sicuramente, i dentisti lo raccomandano e può essere una simpatica novità per spiegare a bimbi e ragazzi l’importanza di una corretta igiene orale. Da 29 euro.

La valigia – Con l’arrivo delle vacanze natalizie si torna a viaggiare ed ecco che il trolley in formato bagaglio a mano assume un ruolo centrale. Perché, quindi, non pensare di regalarne uno? Meglio se rigido e con sistema di sicurezza integrato: i coloratissimi modelli in commercio consentono di sbizzarrirsi con la fantasia e l’ampia offerta soddisfa tutte le tasche, dai 40-50 euro dei modelli Amazon Basics fino agli oltre mille di quelli esclusivi di Rinowa.

Un’opera d’arte – Sicuramente è un regalo insolito, ma soprattutto una forma di investimento. Suggeriamo i quadri-scultura tattili di Fulvio Morella; le opere specchianti di Francesca Piovesan; le sculture olfattive di Tamara Repetto; le psicomanzie in marmo e farfalle di Giulia Manfredi; le fotografie nature morte di Ingar Kraus o, ancora, per restare in tema natalizio i suoi “alberi al contrario”. Tutte dai 2 ai 4 mila euro.

Il cocktail monodose – Dal gin tonic al Cosmopolitan di Sex and The City passando per Negroni e Mojito, ce ne sono di tutti i gusti. Un’idea perfetta per brindare a distanza con amici e parenti: quelli di Spirito Cocktail costano 6 euro l’uno, oppure con 36 euro si può avere la Christmas Cocktail Box di Nio Cocktails con una selezione di classici rivisitati.

Sex toys – “Cosa regalare a tua moglie a Natale? Comprale un vibratore, la farai felice”. Parola della star di Onlyfans Sara Blake Cheek.

Idee sostenibili –Da Negozioleggero potete scegliere tra 1500 prodotti sfusi, vegan e con un packaging bio nel pieno rispetto dell’ecologia, da abbinare tra loro. Si va dai 6 euro per il detergente struccante concentrato ai 20 della box con il set per la colazione. La corsa ai regali di Natale ha un impatto tutt’altro che trascurabile per il nostro Pianeta: ecco allora che possiamo, nel nostro piccolo, fare qualcosa per rimediare, regalando un albero. Non la classica pianta, ma un albero vero e proprio che verrà piantato in aree apposite: l’iniziativa la trovate sul sito Treedom. Qui potete scegliere la specie in base ai diversi significati, il Paese dove verrà piantato e la quantità di CO2 che state contribuendo ad abbattere. Si va dai 16 euro per una pianta di cacao ai 70 di un Baobab.

Qualcosa di vintage – È la moda del momento ma anche un’abitudine virtuosa: perché non andare a caccia del regalo perfetto in un mercatino? Dagli antichi cimeli a capi griffati di seconda mano, vi si può scovare di tutto. Anche online. E, ovviamente, di ogni budget, proprio dai 5 ai 5mila euro.

Il passepartout – Ultimo ma non meno importante, anzi: un libro. Perché leggere è sempre cosa buona e giusta. A partire da 8 euro.