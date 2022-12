Il governo Meloni è in difficoltà nel tirare le fila sui lavori di modifica della manovra e si prepara a una clamorosa retromarcia sul pos. Il pacchetto di emendamenti che era atteso in commissione Bilancio alla Camera venerdì è arrivato solo sabato, ma le modifiche più significative sono rimaste fuori e prenderanno forma solo oggi. La più clamorosa è il probabile stop alla introduzione di una soglia sotto la quale gli esercenti sarebbero stati (in base al testo approvato in consiglio dei ministri il 21 novembre) esentati dalle sanzioni in caso di rifiuto dei pagamenti elettronici. La norma, criticata da Bankitalia e Ufficio parlamentare di bilancio, è in netto contrasto con uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza centrati dal governo Draghi e con le raccomandazioni specifiche per l’Italia sulla lotta all’evasione. E proprio in seguito alle interlocuzioni con la Commissione europea – che ha bocciato la legge di Bilancio su questo punto – sarebbe maturata la decisione di azzerare la norma che pure la premier Giorgia Meloni ha difeso fino a ieri e che i suoi ministri hanno rivendicato in più occasioni.

Il deposito delle ultime modifiche firmate dal governo è atteso a ore e dovrebbe essere illustrato alle 21:30 dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. In mattinata la seduta della commissione Bilancio della Camera è stata sospesa per una riunione dell’ufficio di presidenza dopo che le opposizioni hanno contestato la conduzione dei lavori. Hanno chiesto al governo di anticipare l’intervento del titolare del Tesoro e, se intende rimangiarsi la norma sui pos, di votare gli emendamenti soppressivi già presentati da Pd, Alleanza Verdi Sinistra e M5s. Per ora non sono arrivate risposte: l’ufficio di presidenza ha deciso di continuare l’esame accantonando gli emendamenti all’articolo 69 sui mezzi di pagamento.

Tra gli emendamenti depositati sabato spiccano intanto dei passi indietro anche sugli articoli che prevedono varie misure di condono, criticate a loro volta da Bruxelles. Ma in questo caso gli interventi sembrano mirati più che altro a ridurre la notevole perdita di gettito determinata da stralci e rottamazioni delle cartelle, perdita che la premier e Giorgetti hanno sempre negato nonostante i numeri contenuti nella relazione tecnica. I debiti con il fisco inferiori a 1000 euro saranno infatti “automaticamente annullati” solo al 31 marzo 2023 e non al 31 gennaio come prevedeva la versione iniziale. Ma soprattutto i Comuni – che paventavano un maxi buco nei loro bilanci – potranno decidere autonomamente se applicare o meno la norma. Che comunque, per quanto riguarda le multe, si applicherà solo a sanzioni e interessi di mora e non al capitale dovuto e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive. La relazione tecnica quantifica un risparmio per le casse pubbliche di 154 milioni di euro di cui 50,5 nel solo 2023 rispetto ai 746 milioni di perdita per l’erario (209 nel 2023) stimati sulla base del testo originario.

Una mossa che porta risorse, dunque, e potrebbe aiutare l’esecutivo che è a caccia di coperture per finanziare l’aumento a 600 euro (da poco più di 560) delle pensioni minime degli over 75 chiesto da Forza Italia.