Lorenzo Colombo sta bene. Il 14enne di Crema, quartiere San Carlo, è stato ritrovato. Nelle scorse ore gli appelli social della mamma e del parroco di San Bernardino, don Lorenzo Roncali: non si avevano sue notizie da mercoledì 14 dicembre. Il ritrovamento il 17 dicembre nel tardo pomeriggio.

Le indicazioni per trovare il ragazzo erano state diffuse anche su Whatsapp. Non sono note le circostanze del ritrovamento ma pare che Lorenzo si trovasse a Crema. Già nel pomeriggio del 16, il ragazzo era stato avvistato in zona Piazza Garibaldi: avrebbe fatto sapere agli amici di trovarsi in un posto sicuro e di stare bene. Lorenzo era scomparso già nella giornata di lunedì 12 ma i carabinieri di Crema lo avevano trovato in un parco e riportato a casa. Poi la nuova fuga e ora il ritorno a casa. Non sono note le motivazioni dietro al suo gesto.