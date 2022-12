Si scrive Argentina contro Francia, si legge Messi contro Mbappé, significa la finale dei Mondiali di Qatar 2022. Dopo una delle edizioni più chiacchierate di sempre, la Coppa del Mondo è pronta per il suo ultimo atto. Gli attori protagonisti sono i due numeri 10: una sfida generazionale dentro la partita tra i due compagni di squadra – non amici – del Paris Saint-Germain.

Al Lusail Iconic Stadium di Lusail si affrontano due delle nazionali più attese alla vigilia. La Francia per bissare il successo di quattro anni fa e diventare la terza nazionale di sempre a riuscire a vincere per due edizioni consecutive, dopo l’Italia nel 1934-38 e il Brasile nel 1958-62. L’Argentina per regalare a Messi il trofeo che consacrerebbe definitivamente la sua strepitosa carriera e per tornare alla vittoria dopo 36 anni: l’ultima Coppa del Mondo Albiceleste fu alzata al cielo nel 1986 da Diego Armando Maradona.

Argentina (4-4-2): Emiliano Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, Di María, De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Leo Messi, Julián Álvarez. Allenatore: Scaloni.

Francia (4-2-3-1): Lloris, Koundé, Varane, Upamecano, Théo Hernandez, Tchouaméni, Rabiot, Griezmann, Mbappé, Dembélé (Kolo Muani dal ’41), Giroud (Thuram dal ’41). Allenatore: Deschamps.

LA CRONACA

16.52 – Finisce il primo tempo a Lusail. Dopo sette minuti di recupero, si chiude la prima frazione. Argentina avanti per 2 a 0: vantaggio di Messi su rigore e rete del raddoppio di Di Maria

16.51 – Ammonito Enzo Fernández: primo cartellino giallo della partita per il numero 24 dell’Albiceleste

16.41 – Doppia sostituzione per la Francia: Deschamps corre ai ripari. Fuori Dembélé, autore del fallo da rigore dell’1 a 0, e Giroud. Dentro Thuram e Kolo Muani

16.36 – Raddoppio Argentina, gol di Di Maria! Ripartenza in verticale sulla fascia destra per gli uomini di Scaloni. Chiude il contropiede Di Maria, su assist di Mac Allister

16.22 – Gol di Messi! Vantaggio dell’Argentina. La pulce spiazza Lloris e segna il sesto gol del suo Mondiale

16.21 – Calcio di rigore per l’Argentina: Dembélé atterra da dietro Di Maria in area, dopo che il numero 11 si era smarcato sulla sinistra

16.15 – Nel primo quarto d’ora di gioco è l’Argentina la squadra più attiva in fase offensiva: l’Albiceleste spinge sull’asse Messi-Di Maria

16.00 – È iniziata la finale dei Mondiali del Qatar 2022

15.55 – È il momento degli inni nazionali