“Un consiglio a chi volesse mai intraprendere la carriere da cantante e/o cantautrice. Esci le canzoni belle e non la fi**”. Così Nina Zilli su Twitter lo scorso 14 dicembre. Ora, com’è palese, nel tweet non ci sono nomi. Ma sui social, si sa, i commentatori ipotizzano, suppongono e scrivono. E il tweet della cantante piacentina è stato collegato a Elodie che ha appena pubblicato il suo singolo “Ok. Respira“, titletrack dell’album in uscita a febbraio: “Invece elodie ha sia le canzoni belle che la fe** gigante“, “Uscite come queste sono pessime, stile asilo mariuccia. Ma se si riferisce a Elodie, bisogna anche dire che c’era un Elodie coi capelli corti e che si vestiva da impiegata statale che non si cagava nessuno e poi un Elodie che ha cominciato a mostrarsi. Non ammetterlo è bugia“, “Cit @ElodiediPatrizi che è brava, bella, bona e zero invidiosa…“, “Ok respira Nina“, e così via. Insomma, secondo gli utenti del social di Elon Musk, la Zilli si sarebbe riferita a Elodie ma senza nominarla direttamente. Ed ecco che la cantante di “50 mila” ha smentito qualsiasi attinenza con Di Patrizi: “Scusate leggo ora che “avrei attaccato Elodie”? Ma siete pazzi? Sotto il primo tweet ho anche precisato “noto una tendenza mondiale che purtroppo produce musica orrenda e l’immagine prevale su tutto, mancando nel contenuto”. Complimenti alle testate che HANNO INVENTATO! Bravi!“.

