Scontro concitato a “L’aria che tira” (La7) tra il virologo Andrea Crisanti, senatore del Pd, e il condirettore di Libero, Pietro Senaldi. La miccia della polemica è il sistema sanitario privato italiano, lodato da Senaldi a tal punto che rivela un aneddoto: “A molti miei amici che lavorano in posizioni di rilievo in Francia e in Gran Bretagna viene consigliato di andare in Italia se stanno male”.

“Questo è un esempio di mal costume – insorge Crisanti – perché, ad esempio, in Inghilterra il sistema sanitario è tutto pubblico e non salti la fila: aspetti e non paghi. Noi invece siamo abituati diversamente: prendi i soldi e paghi. E questa sarebbe una bella lezione di umiltà per i suoi amici benestanti”.

Senaldi precisa che si riferiva al sistema sanitario privato, ma Crisanti gli fa notare che il National Health Service inglese è completamente pubblico. Il giornalista allora rilancia: “Io non ho mai lavorato per delle multinazionali e non sono nei jet set internazionali come lei“.

“Neanche io – replica Crisanti – Lei sta dicendo una inesattezza, io non ho mai lavorato per multinazionali“.

Senaldi la butta in caciara e ripete che il virologo fa parte dei jet internazionali, omettendo la frase sulle multinazionali. E il senatore dem lo incalza: “Per quale multinazionale ho lavorato? Lo dica, così la denuncio. Abbia il coraggio delle sue azioni. Mi dica per quali multinazionali ho lavorato e ne risponderà in tribunale. Lo dica e si vergogni”.

“Ma non faccia il paladino dei poveri, per pietà“, controbatte Senaldi, che alla fine, pur sollecitato dalla conduttrice Myrta Merlino, sottace sull’accusa rivolta al virologo su collaborazioni con multinazionali.