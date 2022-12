“Tutti vogliamo la pace ma voi sembrate avere soluzioni che non ho, quindi aiutatemi a capire cosa intendete quando dite che volete i negoziati per la pace, spiegatemi questi contenuti per la pace: l’Ucraina deve arrendersi per ottenere la pace? Oppure chiedete l’immediato ritiro dei russi, allora diteci come possiamo convincere i russi a ritirarsi, possiamo proporre loro un reddito di cittadinanza per le truppe russe? Oppure dobbiamo concedergli i territori che si sono annessi?”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è rivolta al Movimento 5 stelle, nell’aula di palazzo Madama in replica agli interventi dei senatori sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Parole alle quali ha risposto la capogruppo del M5s, Barbara Floridia: “Sono scioccata dalle sue parole, ha risposto in replica offendendo e ridicolizzando non solo la guerra ma anche i poveri che percepiscono il reddito di cittadinanza. Non possiamo tollerare toni del genere, che vanno contro chi soffre per la guerra ma anche per tutti i cittadini italiani alle prese con la povertà. Rivendichiamo il voto sull’invio di armi all’inizio del conflitto, lo abbiamo fatto consapevolmente, in maniera cosciente. Ma adesso le cose sono cambiate, c’è una simmetria tra le parti in conflitto e nelle sue parole non vedo nessuna strategia di pace”