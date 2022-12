Si chiama Moon. Anzi, così l’hanno chiamata i ricercatori che si sono accorti di lei lo scorso settembre, quando un drone l’ha ripresa mentre nuotava in mare aperto. Moon è una megattera che sta nuotando da tre mesi e per cinquemila chilometri, dal Canada alle Hawaii. E lo sta facendo ferita: una barca ha, con tutta probabilità, tranciato la parte bassa della schiena dell’animale che ha quindi affrontato il suo viaggio con una difficoltà enorme e sopportando un incredibile dolore. “L’intera parte inferiore del tronco si è piegata in una forma innaturale a “S”, “con tutta probabilità il risultato di un colpo di una barca”, hanno spiegato dalla stazione di ricerca di Fin Island.

Ecco perché i ricercatori non sono ottimisti e pensano che la fine della vita della megattera sia vicina: “Senza l’uso della coda, Moon stava letteralmente facendo la rana per fare quella migrazione. È stata incredibile. Ma ti spezza anche il cuore… Sta soffrendo eppure è ancora viva. I tentativi di sopprimere Moon richiederebbero un cocktail di sostanze tossiche e rischierebbero di avvelenare la vita marina che si nutrirebbe dei suoi resti. Se fosse a terra, potremmo intervenire. Ma poiché si trova nell’oceano, e a causa delle sue dimensioni, non c’è niente che possiamo fare. E questo ti spezza ancora di più il cuore”, le parole di Janie Wray che è a capo di una organizzazione no profit che si occupa proprio dei cetacei e del loro studio sulle coste canadesi”.