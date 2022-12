La malattia di Bruce Willis sta peggiorando. La 67enne star hollywoodiana protagonista di Trappola di cristallo e Pulp Fiction, da diverso tempo è affetta da afasia, un disturbo progressivo e invalidante che l’ha obbligata di recente a ritirarsi dalla recitazione e dal cinema tutto. Sul sito RadarOnline.com una gola profonda ha riferito che Willis non riuscirebbe più a parlare e che non capisce quasi nulla di quello che gli comunicano i suoi cari. Sempre la gola profonda aggiunge che i familiari sperano in “un miracolo di Natale” per migliorare le disperate condizioni dell’attore. Willis sta trascorrendo gli ultimi mesi e trascorrerà le feste natalizie con la sua famiglia allargata: l’attuale moglie Emma Heming e le figlie Mabel di 10 anni e Evelyn di 8, l’ex moglie Demi Moore e le tre figlie avute con lei: Rumer (34), Scout (31), Tallulah (28). Sempre su RadarOnline viene spiegato che l’attore avrebbe modificato il suo testamento poco prima della diagnosi della malattia, spostando grossa parte dei suoi ricavi di oltre 30 anni di carriera (si parla di oltre 250milioni di dollari) all’attuale moglie e alle bambine, mentre alle figlie avute con Demi Moore spetterebbe ora soltanto un milioncino di dollari a testa. La fonte segreta ha chiosato affermando che “Bruce voleva assicurarsi che la sua giovane famiglia fosse al sicuro“, mentre Rumer, Scout e Tallulah ha già una loro carriera e possono contare sul patrimonio di mamma Demi.