“Mentre ti esibivi, è scattato qualcosa in me. Credo che qualcosa sia successo e volevo chiederti: per te è lo stesso? Ci ho pensato tutta la notte, sono molto in imbarazzo”. Così disse qualche settimana fa Rkomi a Beatrice Quinta durante una puntata di X Factor. Una frase che non passò inosservata, anzi, divenne virale anche grazie alla risposta che la giovane concorrente gli diede: “Parliamone dopo la fine di X Factor, anche perché questa cosa potrebbe metterti in una posizione scomoda. Anche se io sono una fan delle posizioni scomode…”, le sue parole.

Ora, in un’intervista a Rolling Stones, la cantante è tornata sul tema chiarendo: “Sento il bisogno, francamente, di essere seguita in quanto Beatrice e artista e non perché Rkomi mi vuole sco**re o meno. Tutti avrebbero pensato che di puntata in puntata sarei passata solo perché avevo una storia con lui. Tutto il mio percorso artistico sarebbe stato messo in ombra e se proprio dovete dare il merito dei miei successi a un uomo, dateli a Dargen D’Amico”.

Quindi, alla domanda se, ora che è finito il programma di Sky, abbia intenzione di uscire con Rkomi, Beatrice Quinta ha risposto: “Non credo proprio. In questo momento sono troppo concentrata su X Factor e sul prossimo futuro. Sono stata sempre una donna che ha seguito gli uomini, in questo momento della mia vita vorrei invece curarmi di me e in particolare che il focus mio e del pubblico sia sulla mia musica”. Per poi concludere: “Ho tante cose da dire e lo voglio fare con le tette al vento”.