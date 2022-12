Migliaia di manifestanti hanno sfidato il freddo e hanno manifestato in piazza Sukhbaatar a Ulan Bator, in Mongolia, per protestare contro la corruzione, dopo la sparizione di 12.8 miliardi di dollari di fondi pubblici, derivati dall’esportazione di carbone verso la Cina. Sono decine i video che mostrano centinaia di persone assaltare la sede del governo. Le protesta sono andate avanti tutta la notte