“Da oggi parte il lavoro per allargare il Comitato Nord anche ad altre regioni”. Lo ha sottolineato l’eurodeputato pavese della Lega Angelo Ciocca che con Paolo Grimoldi ha il compito di coordinare il nuovo organismo – voluto da Umberto Bossi, ex segretario federale della Lega Nord e attualmente parlamentare della Lega – che oggi si è riunito per la prima volta pubblicamente nel castello di Giovenzano, in provincia di Pavia.

All’incontro hanno partecipato anche alcuni leghisti storici come Giuseppe Leoni e gli ex ministri Roberto Castelli e Francesco Speroni. L’incontro (durante il quale hanno preso la parola rappresentanti del mondo dell’università, dell’agricoltura, della sanità e del lavoro) si è concluso con il Va pensiero, come ai tempi dei primi comizi di Bossi. “La Lega non può esistere senza un’identità chiara e forte. Abbiamo dato vita al ‘Comitato Nord’ per rinnovare la Lega, non per distruggerla“, ha detto Bossi, “perché altrimenti faremmo solo un piacere al centralismo romano. Ma tanta gente, nostri militanti, mi sta chiedendo da tempo ‘Bossi, fai qualcosa!’. E noi non potevamo stare fermi”.

Video Facebook/Comitato Nord