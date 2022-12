I Måneskin in Usa stanno facendo il tutto esaurito ovunque. Durante il live al Fillmore di Philadelphia però c’è stato un intoppo. Mentre il gruppo si preparava per cantare gli ultimi pezzi in scaletta, qualcosa ha attirato l’attenzione di Damiano. Basito e per un attimo a bocca aperta, il frontman ha interrotto il concerto: a pochi metri dal palco, una rissa. Subito è intervenuta la sicurezza per placare gli animi e una volta posto fine allo scontro per fortuna rientrato subito, Damiano ha parlato al pubblico: “Non è mai successo, è la prima volta che si litiga a un nostro concerto. Dai, ragazzi, non siate violenti, fa schifo questa cosa. Rispettate le persone che sono al vostro fianco soprattutto se siete fan dei Maneskin, succedono cose peggiori al mondo. Ok, cosa stavamo cantando? Anzi grazie perché avete distratto tutti mentre stavo dicendo che questa era la parte finale del concerto, quindi grazie ancora”.

Passata la paura, i Måneskin hanno ripreso a suonare e solo dopo, ormai nel backstage, Damiano ha commentato un tweet sulla rissa cercando di sdrammatizzare: “La cosa peggiore è stata la ragazza con la maglia della Lazio“. Va da sé che lui tifa Roma.

The worst thing was the girl with the Lazio shirt tho https://t.co/wQOuRgd2tz