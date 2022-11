L’attacco alla legge anticorruzione Severino e un probabile nuovo bavaglio per combattere quello che definisce il “processo mediatico“. Un bel problema, visto che per Francesco Paolo Sisto il “Paese vive nel timore di essere indagato“. Dichiarazioni, quelle del viceministro della Giustizia, che rappresentano solo un antipasto ma che spiegano bene che strada voglia battere il governo di Giorgia Meloni sulla Giustizia. Il viceministro ha scelto il palco dell’assemblea nazionale dell’Anci in corso a Bergamo per illustrare quelli che sono provvedimenti ben accetti da parte degli amministratori locali. A cominciare dalla legge Severino, prima vera legge anticorruzione italiana, approvata esattamente dieci anni fa. “La Legge Severino ingiustamente penalizza pubblici amministratori condannati con sentenza di primo grado e che devono subire conseguenze prima che la sentenza diventi definitiva e questo vale anche per l’abuso d’ufficio, un reato scivoloso non per come è scritto, ma per come è giudicato”, ha detto il viceministro della Giustizia all’evento dell’Anci.

Il riferimento è per quella parte della Severino che impone la sospensione dalla carica per sindaci e governatori condannati in primo grado. La norma era contenuta nei sei referendum sulla giustizia promossi dalla Lega di Matteo Salvini e dai Radicali, che proponevano di abrogare il divieto di ricandidatura per i politici condannati in via definitiva. Quel quesito, però, non fu appoggiato da Giorgia Meloni, che decise di sostenerne soltanto quattro su sei. I referendum di Salvini e i Radicali, in ogni caso, vennero bocciati dal voto. All’epoca Meloni disse che abrogare la legge che sancisce l’incandidabilità per i condannati definitivi sarebbe “un passo indietro nella lotta alla corruzione e rischierebbe di dare il potere ad alcuni magistrati di scegliere quali politici condannati far ricandidare e quali interdire dai pubblici uffici”.

Parole che oggi mal si conciliano con le parole di Sisto. Il viceministro della Giustizia, però, non si è limitato ad attaccare la legge Severino. Il berlusconiano ha infatti annunciato che intervenire sul “processo mediatico sarà uno degli scopi di questa fare del governo per evitare che ci sia un processo parallelo a quello nelle aule giudiziarie da parte dei mass media da cui non c’è difesa”. Secondo Sisto “il Paese vive nel timore di essere indagato in contrasto con l’articolo 27 della Costituzione, la presunzione di non colpevolezza fa sì che in questo Paese possa essere considerato colpevole soltanto chi è stato condannato con sentenza definitiva, ma così non è: per i pubblici amministratori una informazione di garanzia costituisce un elemento di condanna e questo è un dato che va registrato con molta chiarezza e molta franchezza da cui dobbiamo prendere le mosse, il processo è già pena. Questa presunzione di colpevolezza è una inversione senza difesa perché non c’é possibilità di difendersi da un marchio unilaterale di un pubblico ministero“.

Resta da capire come si tradurranno in termini di legge le parole del viceministro della Giustizia. Un bavaglio per limitare il cosiddetto “processo mediatico” è stato già approvato dal governo di Mario Draghi e dalla guardasigilli Marta Cartabia, recependo al direttiva europea sulla presunzione d’innocenza. Una norma che dà una stretta alla comunicazione di investigatori e pm e che vedeva in Sisto – sottosegretario in via Arenula durante il precedente esecutivo – uno dei primi sostenitori. Evidentemente, però, il berlusconiano pensa di poter fare ancora meglio, o peggio, dipende dai punti di vista. E se quello di Sisto è stato solo un antipasto per le portate principali bisognerà aspettare il primo dicembre, quando il guardasigilli Carlo Nordio presenterà in Parlamento le sue linee programmatiche del governo sulle giustizia.