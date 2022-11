“La proposta è che il 19 febbraio si svolga la fase finale” del prossimo congresso del Pd, quella delle primarie. Lo ha detto il segretario Enrico Letta nella relazione con cui ha aperto l’assemblea nazionale del partito in corso a Roma (qui la diretta streaming), che ha all’ordine del giorno la votazione di alcune modifiche allo statuto in vista del percorso congressuale. “Oggi dobbiamo rendere possibile statutariamente il processo costituente già deciso politicamente”, un processo “che consentirà un allargamento, con delle regole più semplici e con tempi certi per arrivare al voto a febbraio”, ha detto l’ex premier. Una delle modifiche proposte, infatti, prevede “un accorciamento” dei tempi che “riguarderà la fase del voto degli iscritti e le primarie”, mentre “resterà in vita la fase costituente, che rimane inalterata nei suoi tempi perché sia vera”. Un’altra consentirà invece di correre per la segreteria anche ai nuovi iscritti, per venire incontro alla candidatura di Elly Schlein.

“Io vorrei che oggi fosse il giorno dell’orgoglio del nostro Pd. Veniamo da settimane complicate, so quanto lo siano sui territori, ma oggi è il giorno dell’orgoglio”, ha esordito Letta. “Io voglio interpretare fino in fondo il mio ruolo come avevo detto, è importante che ci sia qualcuno che si assume le responsabilità, le critiche e anche i fischi, in un momento di sconfitta è un passaggio chiave. Credo sia importante che questo ruolo qualcuno se lo assuma, serva a fare le scelte giuste per ottenere un risultato”. E avverte: “Quali siano le scelte, in un senso o nell’altro, non dobbiamo mai dare credito alle voci “se vince tizio questo non è più il mio partito“. Dobbiamo essere tutti fortemente impegnati a dire che questo è il nostro partito e a fare un congresso che consenta a tutti di essere protagonisti e di allargare”.

“Governo e maggioranza hanno un orizzonte corto, vivono di contraddizioni. I primi passi del governo lasciano intendere un grande spazio che noi dobbiamo cogliere, abbiamo il dovere di farlo. Il nostro periodo di congresso costituente deve incrociare il lavoro di opposizione e deve riuscire a fare in modo che l’agenda dell’opposizione sia il cuore del nostro lavoro”, ha sottolineato il segretario. “L’alternativa alla destra la facciamo noi. Altri sembrano più interessati a fare alternativa a noi, e si vede anche da questa vicenda delle regionali”, attacca poi: quelle di Alessio D’Amato nel Lazio e Pierfrancesco Majorino in Lombardia, dice, sono “candidature ambiziose che possono vincere”. E annuncia che “la prima iniziativa” della fase costituente del Pd sarà sabato 3 dicembre, quando si terranno “iniziative su tutti i territori sulla nostra controproposta di legge di bilancio” che riguarda “salari, caro vita, inflazione, salario minimo…”, mentre quella del governo “dà l’idea dell’improvvisazione”.

E fa discutere la proposta assembleare della deputata Lia Quartapelle, che ha annunciato un ordine del giorno per sciogliere le correnti interne al Pd, “per sradicare una pratica diffusa che arriva a tutti livelli del partito”, dice. “Siamo stati criticati per questo e una delle critiche è arrivata da Dario Franceschini. Ma Dario, noi non siamo contrari al sistema di correnti ma a questo sistema di correnti. In tutti i partiti ci sono posizioni diverse, ma non un sistema di potere per far partecipare solo alcuni e che sta facendo male al partito”, attacca. Sulla stessa linea l’ex ministra renziana Marianna Madia (“Risolvere il problema delle correnti è l’unica condizione per tornare a essere un partito a vocazione maggioritaria e che si candida a governare”) e l’ex presidente della Camera Laura Boldrini (“Se prevarrà la logica delle correnti il declino sarà inevitabile”). Critico invece l’esponente dell’ala sinistra Gianni Cuperlo: “Risparmiateci, risparmiamoci, gli appelli a sciogliere le correnti da pulpiti edificati su altre correnti. Il punto, il nodo politico, è che quelle correnti non si sono mai pesate”, ha detto nel suo intervento.