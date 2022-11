La rivoluzione è arrivata: inaspettata, ma invocata dagli appassionati. La Ferrari ha deciso che Mattia Binotto non sarà più il team principal in Formula 1. Le prestazioni deludenti, gli errori di questa stagione durante la quale Maranello si aspettava di lottare per il titolo, anche le incomprensioni con il pilota di punta, Charles Leclerc: questi sono i fattori che hanno portato alla rottura. Una mossa clamorosa, come detto, ma sulla quale evidentemente il presidente della Ferrari, John Elkann, lavorava già da tempo. Infatti, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, è già pronto il sostituto di Binotto: al vertice del team del Cavallino arriva Frederic Vasseur, che finora ha gestito l’Alfa Romeo Sauber.

Binotto è arrivato alla guida della Ferrari nel 2019, dopo anni di servizio a Maranello, dove era entrato per la prima volta nel 1995 come ingegnere motorista. Una lunga ascesa che lo ha portato alla guida della Rossa dopo gli anni difficile della gestione di Maurizio Arrivabene. Binotto ha avuto difficoltà a risollevare la Ferrari. Da un lato per via del Covid che ha rallentato lo sviluppo delle nuove monoposto. Dall’altro c’è stato il caso della power unit 2019, che ha avuto forti ripercussioni sulle successive annate. Dopo tre stagioni opache, il 2022 doveva essere appunto l’anno della svolta. Che da un certo punto di vista c’è stata, visto che la Rossa è tornata quanto meno competitiva. La gestione della stagione, però, è stata deludente e ha portato nei fatti a una supremazia della Red Bull. Gli errori nella gestione dei Gran Premi e dei piloti, ma anche uno sviluppo deludente, hanno portato alla scelta di cambiare gestione.

Chi è Vasseur – Al posto di Binotto arriva un nuovo team principal con un curriculum molto diverso. Mai in Ferrari, ha invece sempre gestito le scuderie, partendo con la gavetta delle serie minori. Prima in Formula 3, dove ha vinto il titolo anche con un giovane Lewis Hamilton, poi in Formula 2. Infine la F1 prima in Renault e dal 2017 nel team Sauber. Un particolare non irrilevante: da team principal della Sauber è stato proprio Vasseur a far esordire in Formula 1 Charles Leclerc. Chissà che sotto la gestione dell’ingegnere francese, 54 anni, anche il pilota monegasco non possa ritrovare quell’equilibrio necessario per puntare al titolo Piloti già dalla prossima stagione.