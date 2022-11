Una bomba nascosta all’interno di una borsa è stata fatta esplodere in una delle strade più frequentate di Istanbul provocando almeno 6 morti e 53 feriti. Quello che il presidente Recep Tayyip Erdoğan ha già definito “un vile attentato” è avvenuto alle 16.20 locali (le 14.20 italiane) in Istikal Caddesi, arteria pedonale famosa per i suoi negozi che parte da piazza Taksim e si snoda verso la Torre di Galata. “I primi accertamenti indicano che una donna ha avuto un ruolo in tutto questo”, ha aggiunto il presidente mentre il governatore Ali Yerlikaya su Twitter è stato tra i primi a confermare che ci sono “molti morti e feriti”.

Secondo quanto riferito dal sito di notizie Mynet, le forze di sicurezza stanno analizzando le registrazioni delle telecamere di sicurezza per determinare dove sarebbe stata piazzata una borsa, riempita con esplosivo, da un passante. Nei filmati diffusi sui social – alcuni ripresi da telecamere di sorveglianza – si vede l’istante dell’esplosione sulla via pedonale, con l’ordigno nascosto sotto a una panchina, avvenuta apparentemente in mezzo ai passanti e subito dopo corpi insanguinati a terra. La strada è fra le più popolari di Istanbul, ricca di bar e ristoranti e popolata da molti stranieri. In serata è stata rinviata la partita di calcio Besiktas-Antalyaspor valida per il campionato turco e in programma stasera nella metropoli sul Bosforo. Lo stadio del Besiktas si trova a soli due chilometri di distanza dall’area dell’esplosione. Secondo quanto si apprende dai reporter locali, il governo ha limitato, come successo per episodi simili negli anni precedenti, l’utilizzo di internet e dei social network per limitare la diffusione delle immagini a fini propagandistici.

“Immagini terribili da Istanbul”, ha commentato il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani. “L’Italia esprime vicinanza al governo e al popolo turco e il proprio sentito cordoglio per le vittime innocenti. La nostra unità di crisi sta monitorando la situazione e contattando i nostri connazionali”.

Tra il 2015 e il 2016 numerosi attacchi terroristici organizzati soprattutto dall’Isis colpirono Istanbul. E il 10 marzo 2016 un attentato provocò una strage proprio sulla via Istiklal, cuore commerciale di Taksim: un terrorista suicida si fece saltare in aria davanti all’ufficio del governatore distrettuale, causando 5 morti e 36 feriti, tra cui 12 turisti stranieri. Tra le vittime due avevano doppia nazionalità americana ed israeliana. Il 22 marzo il ministero dell’Interno disse che le indagini avevano concluso che lo Stato Islamico aveva organizzato l’attacco.