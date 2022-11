La Ocean Viking verrà accolta in Francia, nel porto mediterraneo di Tolone, in cui arriverà venerdì mattina. Ad annunciarlo, mettendo fine a un caso diplomatico lungo diversi giorni, è il ministro dell’Interno di Parigi Gérald Darmanin. Che però allo stesso tempo, come già altri esponenti del suo governo, attacca l’Italia per la “scelta incomprensibile di non rispondere alle diverse richieste di assistenza rivolte dalla nave, nonostante si trovasse senza alcuna contestazione possibile nella zona di ricerca e soccorso italiano”. E puntualizza che la decisione francese è stata presa solo “a titolo eccezionale“. A bordo della nave della ong Sos Méditerranée, che si sta dirigendo a Tolone dalle acque a est della Corsica, ci sono 234 migranti, di cui 14 donne e 57 minori, il più piccolo di appena tre anni. Solo un terzo di loro, ha detto Darmanin, sarà ricollocato in Francia, mentre un altro terzo andrà in Germania. Altri Stati europei, ha aggiunto, “ci stanno attualmente comunicando il numero di persone che sono disponibili ad accogliere sul loro territorio”. E ha concluso: “Le persone che non hanno diritto al soggiorno e all’asilo sul nostro territorio saranno sottoposte senza indugio a procedure di allontanamento“.

Non solo, ma in una sorta di ripicca la Francia ha deciso di sospendere l’accoglienza prevista di 3.500 rifugiati attualmente in Italia, chiedendo “a tutti gli altri partecipanti al Meccanismo europeo, in particolare alla Germania, di fare lo stesso”. “La Francia si rammarica profondamente del fatto che l’Italia non si sia comportata come uno Stato europeo responsabile. La gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo è un problema europeo che riguarda tutti noi e richiede una risposta europea”, ha argomentato il ministro. “Era stato messo in piedi un meccanismo di solidarietà in particolare con l’Italia, sotto la presidenza francese, precisamente per affrontare questo tipo di situazioni. Prevede in particolare dei ricollocamenti di persone rifugiate da Paesi europei di primo accesso, al fine di rispondere al diritto internazionale e al diritto del mare. Questo meccanismo è pienamente in funzione da diverse settimane e l’Italia ne è il primo dei beneficiari, con 3.500 ricollocamenti di rifugiati che erano previsti da ora all’estate del 2023″.

Dopo il rifiuto di Roma, martedì sera la Ocean Viking si era diretta verso nord sulla base di un accordo informale raggiunto con le autorità francesi. Ma poi la polemica politica d’oltralpe aveva rimesso la situazione in stand-by. Dopo le accuse di “atteggiamento inaccettabile” affidate al portavoce del governo, infatti, a polemizzare con il governo di Giorgia Meloni era arrivato anche il ministro del Lavoro Olivier Dussopt: “Ci sono regole in Europa che bisogna anche saper rispettare. La regola in Europa è la solidarietà e la regola di solidarietà dice che è lo Stato con il porto più vicino che deve accogliere la nave, in questo caso è l’Italia”, aveva puntualizzato. Per poi affondare: “L’Italia ha beneficiato della solidarietà europea: non può essere a senso unico”. A chi gli chiedeva se la Francia avrebbe autorizzato la discesa, poi, rispondeva evasivo: “È un tema seguito da altri miei colleghi”, sottolineando però la necessità “che le persone a bordo di questa nave non siano in pericolo”.

In mattinata le autorità transalpine avevano detto sì soltanto a “un’operazione di evacuazione medica in mare per tre migranti attualmente a bordo”, che sono saliti (insieme a un accompagnatore) a bordo di un elicottero diretto all’ospedale di Bastia. Anche perché il dibattito interno ha messoo in difficoltà l’esecutivo nominato da Emmanuel Macron: “I trafficanti fanno credere ai migranti che l’Europa è un eldorado. La traversata è un inferno per loro e il loro arrivo a casa nostra è un incubo per noi, come per loro. Non diventiamo complici: rifiutiamo di accogliere l’Ocean Viking”, scriveva su Twitter Éric Zemmour, presidente del partito di estrema destra Reconquête. “La nostra politica di fermezza in materia di immigrazione è l’unica a poter impedire a uomini e donne di rischiare la vita per raggiungere il nostro continente. Dobbiamo rifiutare di essere complici dei trafficanti e rifiutare che l’Ocean Viking sbarchi in Francia”, attaccava anche Marine Le Pen, sfidante del presidente Macron alle ultime elezioni.