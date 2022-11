In diretta la cerimonia di presentazione del Calendario della Polizia di Stato 2023 con il capo della Polizia, Lamberto Giannini, e il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. La cerimonia di presentazione è condotta dal giornalista Rai Massimiliano Ossini, nominato quest’anno ‘Poliziotto ad honorem’. Questa edizione del calendario, che attraverso gli scatti fotografici, racconta l’attività degli e delle agenti al servizio delle comunità, è stata realizzata dai fotografi della Polizia di Stato, valorizzando così lo spirito identitario con l’obiettivo di mettere in risalto i valori della legalità, della sicurezza e del rispetto per l’ambiente e la natura.

Anche per questa edizione è stato rinnovato l’impegno dper l’Unicef, sostenendo, con il ricavato delle vendite, il progetto “Emergenza siccità Etiopia”. L’obbiettivo è quello di raggiungere oltre 2 milioni di persone con il ripristino di pozzi e sistemi idrici, il trasporto d’emergenza dell’acqua, il trattamento dei bambini malnutriti e la fornitura di istruzione e supporto per la loro protezione; un’altra quota dei ricavi, invece, sarà devoluta al Piano “Marco Valerio” del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato a favore dei figli minori dei poliziotti affetti da patologie gravi e croniche.

il calendario è acquistabile da martedì 8 novembre sul dito www.regali.unicef.it e sul sito della Polizia