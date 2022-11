La nave Humanity1 è ancora ferma al porto di Catania. Nella notte sono stati fatti sbarcare 144 migranti: tra loro circa cento minorenni e un neonato. Ma a bordo ci sono ancora 35 persone: come previsto dal nuovo decreto interministeriale presentato dal ministro Matteo Piantedosi, è stata eseguita infatti l’ispezione delle autorità italiane per individuare appunto fragili, donne e bambini. Gli altri, gli uomini adulti senza problemi di salute, non possono sbarcare. “I naufraghi sono sfiniti”, sottolinea a LaPresse la Ong, facendo presente che uno di loro ha avuto un esaurimento nervoso. E Sos Humanity avverte: “Non ci è stato chiesto di partire, noi restiamo nel porto e abbiamo intenzione di sbarcare anche gli altri 35 naufraghi ancora a bordo”.

Nel frattempo in mattinata anche la nave Geo Barents, di Medici Senza Frontiere, si è diretta verso il porto di Catania, con arrivo previsto alle ore 13. La decisione – riferisce Msf – è stata presa dalle autorità italiane per valutare i casi di vulnerabilità a bordo della nave che attualmente ospita 572 naufraghi. Medici Senza Frontiere fa sapere che dei 572 a bordo, 3 donne sono in gravidanza mentre sono più di 60 i minori, di cui 50 non accompagnati. Anche per la nave di Medici Senza Frontiere è stato firmato il divieto di sostare ub acque territoriali nazionali “oltre il termine necessario ad assicurare le operazioni di soccorso e assistenza nei confronti delle persone che versino in condizioni emergenziali e in precarie condizioni di salute segnalate dalle competenti Autorità nazionali”.

Le reazioni – “Non sono io il capitano, non decido io, ma lasciare il porto di Catania se non dovessero sbarcare tutti i migranti che sono a bordo della nave sarebbe illegale, perché sono tutti profughi”, ha detto Petra Krischok, portavoce di Sos Humanity, parlando con i giornalisti sul molo di Levante. “I primi a sbarcare – ha confermato – sono stati minorenni e bambini piccoli accompagnati dalle madri. I controlli sono ancora in corso, ma Catania non ci è stato assegnato come porto sicuro“. Dopo il malore di uno dei naufraghi che non sono stati fatti sbarcare, il deputato Aboubakar Soumahoro – che si trova sul posto – ha attaccato la premier Giorgia Meloni: “In questo istante sulla nave un naufrago si è sentito male e non c’è neanche un’ambulanza sul posto. La presidente Giorgia Meloni ha la responsabilità di ogni vita attualmente sospesa su questa nave Sos-Humanity nel porto di Catania. Non potete piegare la vita di esseri umani alle vostre convenienze di Palazzo”, ha detto il parlamentare di Verdi e Sinistra italiana. “Il carico residuale e lo sbarco selettivo. Linguaggio inaccettabile per scelte a Catania ancor più inaccettabili, contrarie ai principi di umanità e alle regole internazionali“, scrive il segretario del Pd, Enrico Letta, su Twitter.

La cronaca della nottata – L’ong Humanity sabato sera ha fatto sapere di aver ricevuto un’email dall’Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo italiano che ci chiedeva di venire al porto di Catania. Non l’indicazione di un porto sicuro, ma la possibilità di attraccare al molo, per far scendere donne, bambini e persone con problemi di salute, come da direttive del Viminale. Poco prima di mezzanotte la nave Humanity 1 con a bordo 179 naufraghi è arrivata al porto, scortata da una motovedetta della Guardia costiera. Come previsto dal nuovo decreto, è stata eseguita l’ispezione. Al porto, oltre al personale della Guardia costiera, anche forze dell’ordine, ambulanze, volontari della Protezione civile e due bus di linea urbana. Intorno alle ore una di notte tre donne minorenni con un bambino di 7 mesi sono stati i primi naufraghi ad aver lasciato la Humanity 1. Poi hanno cominciato a scendere uno ad uno i minori, molto lentamente. Tra gli ispettori a bordo, in tutto tre, anche un rappresentante del ministero della Salute.

Le navi ancora al largo – La nave Humanity 1 per il momento è ormeggiata nel molo di Levante del porto di Catania, dove si sta dirigendo anche la Geo Barents. Restano al largo della costa etnea altre due navi ong: Rise Above, con a bordo 90 persone e battente bandiera tedesca, e Ocean Viking, 234 naufraghi a bordo la norvegese.