Una studentessa di 22 anni, Miriam Ciobanu, è stata travolta e uccisa da un’auto la scorsa notte a Pieve del Grappa (in provincia di Treviso) mentre camminava sul ciglio della strada nella frazione di Paderno. Alla guida dell’auto c’era un 23enne, residente, che al termine dei rilievi dei carabinieri è stato arrestato per omicidio stradale aggravato. Stava rientrando a casa da una festa ed è risultato positivo ad alcol e stupefacenti. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri la giovane intorno alle 4,30 stava camminando lungo via Vittorio Veneto, una strada provinciale che non ha marciapiedi e collega i Comuni di Pieve e di fonte. Secondo la cronaca del Corriere della Sera aveva lasciato casa del fidanzato dopo un litigio e non aveva detto niente ai familiari.

L’Audi guidata dal 23enne viaggiava a velocità sostenuta (come suggerisce lo stato della parte anteriore dell’auto, semidistrutta) e il conducente non è riuscito ad evitare l’impatto con la ragazza. Il personale medico e paramedico, una volta sul posto, hanno constatato il decesso.