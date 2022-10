È stato sospeso dal servizio e dallo stipendio un conducente dell’Atac di Roma, che secondo la denuncia di un cittadino questa mattina stava guardando un film mentre era alla guida di un autobus. La società ha scelto la linea dura in seguito a quanto denunciato da un cittadino, Ugo Quinzi, su Twitter: “Eventi come questo danneggiano tutta l’Azienda, con il rischio che il comportamento corretto della maggior parte degli 11mila dipendenti venga inquinato da pochi irresponsabili”, ha dichiarato Atac. Secondo quanto spiegato dal passeggero, il guidatore dell’autobus che da Saxa Rubra era diretto in Piazza Risorgimento aveva posizionato “un piccolo schermo posto alla sua estrema sinistra”.

Stando alla denuncia, alcuni autisti dell’Atac, per evitare di essere riconosciuti, cercano di nascondere la propria postazione: “Sugli autobus di Roma è sempre più frequente osservare che il posto di guida è schermato alla buona da sguardi indiscreti. Così non si vede né il viso del conducente né il numero di vettura”. L’azienda dei trasporti capitolina aveva subito assicurato che avrebbe applicato “con severità quanto previsto dalle norme” perché “far cessare questi comportamenti è il primo obiettivo che ci poniamo per ripristinare il corretto valore al servizio che rendiamo”.