Ventiquattro ministeri. Con modifiche di alcune deleghe e nomi di dicasteri. E’ il nuovo schema di governo annunciato dalla presidente del Consiglio incaricato Giorgia Meloni, dopo avere accettato l’incarico al Quirinale. La leader di Fratelli d’Italia, con la voce segnata dall’emozione, si è limitata a fare l’elenco della squadra e non ha rilasciato altre dichiarazioni. Con un errore però, precisato dopo circa un’ora dallo staff del partito: “A causa di un errore di trascrizione nella stesura della lista dei ministri sono stati erroneamente invertiti due nomi. Di seguito l’indicazione corretta: senatore Gilberto Pichetto Fratin sarà ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Paolo Zangrillo ministro della Pubblica amministrazione”. Come sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Meloni ha detto che indicherà Alfredo Mantovano. Mentre Tajani e Salvini saranno invece proposti come vicepremier