Manuel Agnelli mercoledì 19 ottobre dalle ore 17 sarà ospite al talk Programma, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti in streaming su Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e FQMagazine. L’artista – dopo l’esperienza con gli Afterhours – presenterà il suo primo disco da solista “Ama il prossimo tuo come te stesso”

Il disco è stato preceduto dai singoli Proci, Signorina Mani Avanti, Pam Pum Pam e dal pluripremiato La profondità degli abissi, (dalla colonna sonora del film Diabolik, ha vinto un David di Donatello e un Nastro D’Argento, entrambi per la miglior canzone originale). Il nuovo singolo in rotazione in radio è Milano con la peste. Dal 3 dicembre partirà il tour nei club.