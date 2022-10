Centinaia di persone sono scese in strada a Roma ieri, sabato 15 ottobre, per protestare contro il caro-vita l’aumento dei prezzi dell’energia e dei beni di prima necessità. Ad aprire il corteo una fila di carrelli della spesa vuoti a simboleggiare la difficoltà per le famiglie di fronte alla crescita sproporzionata dei prezzi, alla speculazione che sta mettendo in difficoltà milioni di italiani