Nonostante il fascino delle ipotesi più fantasiose sulle origini della pandemia, la teoria più plausibile afferma che Covid-19 provenga effettivamente dal contatto con la fauna selvatica. Ad avvalorare questa già comune e diffusa tesi, uno studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences e condotto dagli scienziati dell’Independent Task Force on Covid-19 and other Pandemics, un gruppo di scienziati di fama internazionale con diverse competenze disciplinari in materia di salute umana, animale e pubblica, virologia, epidemiologia, biologia della fauna selvatica ed ecologia. Tra i membri del team hanno firmato l’articolo anche tre ricercatori dell’Università di Milano: Marta Canuti, Mario Raviglione ed Elisabetta Tanzi.

Il gruppo di ricerca ha esaminato i principali focolai di virus a Rna dal 1967, per identificare caratteristiche e pattern di diffusione ed eziologia comuni con Sars-CoV-2. Capire le origini delle minacce virali, sottolineano gli autori, è fondamentale per lo sviluppo di strategie di prevenzione mirate ed efficaci. Il crescente corpus di evidenze scientifiche sul paziente zero di Covid-19, sembra sempre più coerente con un’origine di tipo zoonotico, in particolare associata al mercato ittico di Wuhan. Questi risultati screditano le teorie secondo cui la pandemia sarebbe stata provocata dalla dispersione, volontaria o accidentale, di materiale genetico infetto da parte dei laboratori di Wuhan. I ricercatori hanno raccolto informazioni sulle minacce virali precedenti, causate da episodi di spillover dalla fauna selvatica.

I virus a Rna animale, compresi i coronavirus, hanno una lunga storia di attraversamento delle barriere di specie per l’uomo. Il rapporto pubblicato su Pnas fornisce una cronologia storica delle date di origine stimate per i principali focolai di coronavirus che colpiscono le persone o il bestiame ed evidenzia i coronavirus che rappresentano un rischio crescente per la salute umana e animale. Il pericolo di pandemie aumenta quando persone e animali interagiscono strettamente in nuovi contesti. Il team ha riportato delle strategie che potrebbero contribuire a prevedere e contrastare efficacemente la diffusione di minacce patogene. “Questa conoscenza – scrivono gli scienziati – è fondamentale per identificare comportamenti e interventi da adottare in caso di emergenze future”.

Tre gli obiettivi principali che emergono dall’analisi: sorveglianza, ricerca e informazione. In primo luogo, infatti, gli esperti evidenziano l’importanza di monitorare il rischio epidemiologico attraverso interfacce intelligenti tra la fauna selvatica, il bestiame e l’uomo. La concessione di adeguati investimenti dedicati alla ricerca e allo sviluppo di piattaforme vaccinali sarà inoltre fondamentale per affrontare le situazioni emergenziali e rispondere in modo tempestivo alle minacce virali. Da ultimo, commentano gli studiosi, sarà necessario contrastare la disinformazione, promuovendo la trasmissione di messaggi scientificamente validi e ostacolando il flusso di fake news.

Per raggiungere gli obiettivi descritti dal gruppo di ricerca, saranno essenziali sforzi continui per migliorare e integrare la biosicurezza attraverso un approccio One Health. “Il mondo ha in gran parte fallito nella prevenzione e nella risposta iniziale alla pandemia – afferma Gerald T. Keusch, presidente della Task Force e ricercatore presso l’Università di Boston – il nostro lavoro evidenzia che un approccio One Health, in grado di bilanciare e ottimizzare la relazione tra la salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi è fondamentale per affrontare al meglio future pandemie”.

di Valentina Di Paola