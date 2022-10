Diversi botta e risposta hanno animato la Direzione Pd in particolare relativi agli ordini degli interventi. Nel primo pomeriggio, quando già la Direzione era cominciata da oltre quattro ore, Gianni Cuperlo ha avanzato una mozione: “Alla luce del numero degli interventi ancora da svolgere, chiedo alla presidente Cuppi di poter riaggiornare la riunione per garantire a tutti l’attenzione e non impoverire una discussione di grandissimo interesse e qualità”. Una proposta subito bocciata da Enrico Letta che ha sottolineato: “Avevamo fissato l’orario delle 17 per chiedere la riunione, lo spostiamo più avanti, spostarla a un altro giorno mi sembra più complicato – ha spiegato difendendo poi l’operato della presidente Valentina Cuppi – Vi chiedo di avere un minimo di solidarietà nei confronti di Valentina. Sono stato testimone di quanto capitato da stamattina: ognuno viene a chiedere di anticipare l’intervento, poi una volta fatto se ne va. Vi chiedo rispetto di come la presidente Cuppi sta cercando di gestire una cosa complicata”

Anche Cuppi ha preso la parola, chiarendo: “Voglio solo dire che non sto facendo niente con il bilancino – ha spiegato – Anzi sto cercando di bilanciare gli interventi per Regione. D’ora in poi non guardo più il telefono e non risponderò più nemmeno ai messaggi…Sicuramente non faccio il gioco delle correnti”.

Poco dopo anche Goffredo Bettini ha sbottato, sempre riferendosi agli interventi. “Fin da stamattina ho chiesto a che ora sarei intervenuto, non ho chiesto favoritismi. Io non ho capito come la presidente Cuppi gestisce la trasparenza degli interventi”, ha esordito prendendo la parola in collegamento con il Nazareno. “La trasparenza è totale”, ha risposto Anna Ascani che poco prima aveva stabilito il collegamento. “Sì molto totale…”, ha concluso Bettini cominciando, dopo l’accusa, il suo intervento.