I leader Ue si ritrovano a Praga per trovare una mediazione sulla strategia contro la crisi energetica. Ma il primo vertice della Comunità Politica Europea, a cui seguirà domani la riunione del Consiglio europeo informale, comincia con le stesse divisioni che ne avevano caratterizzato la vigilia. Da una parte i Paesi con più debito, tra cui l’Italia, che hanno accolto con favore la lettera inviata ieri dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Dall’altra parte il ritorno dei Frugali, più in generale degli Stati che hanno maggiori margini di bilancio, Germania in testa: non vogliono un nuovo fondo comune e hanno riserve anche sul il tetto al prezzo del gas usato per produrre elettricità. Per il primo ministro olandese, Mark Rutte, “è perfettamente legittimo che la Germania” abbia lanciato un piano di aiuti da 200 miliardi di euro per i cittadini e le imprese tedesche alle prese con il caro gas. “Ho sentito delle critiche, ma non faccio parte del gruppo dei critici“, ha detto arrivando al Castello di Praga. Parole che confermano l’asse Olanda-Germania.

Nel doppio summit organizzato dalla presidenza ceca si discuterà appunto della proposta di un tetto solo al prezzo del gas per produrre elettricità, della possibilità di trattare con i “partner affidabili” – Norvegia e Usa su tutti – per ridurre i costi di approvvigionamento e dell’introduzione di un indice alternativo al Ttf di Amsterdam, il principale parametro di riferimento per il prezzo di tutto il gas scambiato, ritenuto “non più rappresentativo”. Al vaglio anche nuove fonti di finanziamento per aumentare la potenza di fuoco del RePowerEu. “Nella lettera di Ursula von der Leyen riconosciamo molte delle misure che abbiamo chiesto e attuato. E domani”, al Consiglio europeo informale, “difenderemo le proposte che la lettera contiene”, incluso “la messa a punto di un tetto al prezzo del gas che genera il prezzo dell’elettricità, che noi abbiamo applicato“, ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez arrivando al vertice di Praga.

L’Olanda non ha posizioni “ideologiche” e sostiene la necessità di essere “solidali gli uni con gli altri” in campo energetico nell’Ue, ha commentato Rutte. Sul tavolo ci sono diverse idee, come “gli acquisti in comune” di gas “legati anche alle riserve“, la valutazione del “modello iberico, con i pro e i contro”, cioè il tetto al prezzo del gas usato per produrre elettricità (la differenza è carico del bilancio nazionale), come continuare a importare Gnl “evitando di dirottare le navi verso l’Asia“. “Su tutti questi temi potremmo arrivare a delle posizioni comuni nelle prossime settimane”, ha detto Rutte. Totale chiusura invece sulla possibilità di un fondo ad hoc, ispirato al modello Sure, finanziato tramite l’emissione di debito comune. La proposta avanzata dai commissari Ue Gentiloni e Breton, che piace a Italia e Francia, è stata per ora scartata anche da Bruxelles.

La prima giornata del Summit di Praga vede il primo vertice della Comunità Politica Europea. Anche il premier Mario Draghi partecipe alla tavola rotonda su “Energia, clima e economia”, co-presieduta dal primo ministro greco Mitsotakis e dal Presidente della Confederazione elvetica, Cassis, e alla quale parteciperanno anche i leader di Belgio, Bulgaria, Germania, Irlanda, Liechtenstein, Norvegia, Serbia. Alla riunione della Comunità Politica Europea parteciperanno 44 Leader: i 27 membri del Consiglio Europeo e 17 leader di Paesi europei extra-Ue, tra cui i Capi di Stato e di governo del Regno Unito, Norvegia, Turchia, Paesi dei Balcani Occidentali, Paesi Efta e Paesi del partenariato Orientale, oltre al Presidente ucraino Zelensky in videoconferenza. Il vertice dà seguito a quanto stabilito al Consiglio Europeo del 23-24 giugno, durante il quale è stato inserito in agenda un punto denominato “Wider Europe”, dedicato alle relazioni dell’Ue con i partner in Europa. Dal dibattito è emerso un consenso sull’utilità di una piattaforma di dialogo politico e cooperazione estesa a tutti i Paesi europei, per offrire fin da subito uno strumento di risposta collettiva alle urgenti sfide geopolitiche nel continente, dalla pace, della sicurezza energetica e alimentare, la migrazione, il cambiamento climatico e le transizioni digitale e verde.