Gonzalo Higuain si ritira. L’attaccante dell’Inter Miami ha annunciato che al termine della stagione di Mls chiuderà la propria carriera. “Dopo 17 anni e mezzo da giocatore professionista, la carriera più bella che potessi fare, è giunto il momento di dire addio – ha raccontato il Pipita in conferenza stampa, visibilmente commosso – Sento che il calcio mi ha dato molto. Io ho dato tutto me stesso, anche di più. Grazie a tutti coloro che hanno risposto la loro fiducia in me”. “Ho processato, analizzato, per giungere alla fine a questa decisione: è il giorno di dire addio al calcio, una professione che mi ha dato tanto, sono un privilegiato per averlo visto nei momenti buoni e meno buoni”, ha detto l’ex Juve e Napoli.

Dopo gli inizi al River Plate, dove è cresciuto calcisticamente, Higuain è approdato in Europa nel 2006/07, facendosi conoscere al grande pubblico con la maglia del Real Madrid. Le stagioni migliori però il centravanti dell’Albiceleste le ha vissute a Napoli, dove ha realizzato nel 2016 il nuovo record assoluto di reti in un singolo campionato (36), battendo il primato detenuto prima di lui da Nordahl, nel 1949-50, e che Ciro Immobile eguaglierà qualche anno dopo.

Proprio quell’estate il trasferimento per 90 milioni di euro alla Juventus, dove ha vinto tre scudetti e due Coppa Italia, mancando di un soffio la Champions League, nella finale di Cardiff persa contro il Real Madrid, la sua ex squadra, persa 4-1. Con l’arrivo di Cristiano Ronaldo in bianconero Higuain ha perso il posto da titolare: il passaggio prima al Milan e poi al Chelsea, in prestito. Dopo un’ultima stagione in bianconero, Higuain ha scelto la Mls nel 2020 per proseguire la propria carriera con l’Inter Miami. Lì dove a fine anno appenderà in maniera definitiva gli scarpini al chiodo.