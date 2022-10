La Corte di giustizia della Repubblica francese, il corrispettivo del nostro tribunale dei ministri, ha dato il suo via libera alla celebrazione di un processo contro il Guardasigilli, Eric Dupond-Moretti. Il ministro della Giustizia è accusato di aver approfittato della sua carica per un regolamento di conti con alcuni magistrati con i quali era in corso una disputa ai tempi in cui l’attuale ministro era avvocato. Come ricordato da le Monde, in Francia è la prima volta che un esponente del governo in carica viene rinviato a giudizio.

Lo hanno annunciato oggi i suoi legali. “Come purtroppo ci aspettavamo – hanno detto gli avvocati Christophe Ingrain e Rémi Lorrain – la commissione istruttoria della Corte ha emesso una sentenza di rinvio a giudizio. Abbiamo immediatamente preparato un ricorso in Cassazione contro questa decisione. Quindi questa decisione non esiste più”. Sempre oggi è arrivata la notizia dell’indagine che riguarda il segretario generale dell’Eliseo.