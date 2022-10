Una gara lunghissima, con un minimo comun denominatore: le due Ferrari dietro alla Red Bull di Sergio Perez. In assenza di Max Verstappen, alle prese con una gara in rimonta che questa volta è finita male (solo settimo al traguardo), a Singapore trionfa il suo compagno messicano. Charles Leclerc si è fatto superare in partenza, poi ha provato per due ore a trovare la chiave giusta, ma alla fine si è dovuto arrendere. Così come Carlos Sainz, ordinato e terzo al traguardo. L’unica speranza per la Ferrari è l’investigazione nei confronti di Perez per un’infrazione in regime di safety car: in caso di una penalità di 10 secondi, finirebbe dietro a Leclerc. “Perez è sotto investigazione per due infrazioni analoghe commesse in due diverse Safety Car. Noi ci aspettiamo che la penalità arrivi, per coerenza con quello che è stato fatto in passato”, ha dichiarato Mattia Binotto, Team Principal di Maranello.

Dietro ai primi tre, invece, è successo di tutto, complice una pista bagnata – dopo l’acquazzone che ha ritardo la partenza – e un asfalto che ci ha messo tantissimo ad asciugarsi. Le varie Safety Car hanno fatto il resto per rimescolare le carte, portando la gara a concludersi allo scadere delle due ore: le McLaren di Norris e Ricciardo hanno chiuso in quarta e quinta posizione, davanti alle Aston Martin di Stroll e Vettel, con in mezzo Verstappen Lewis Hamilton nono, con Gasly a chiudere la top ten.

