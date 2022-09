Grazie alla vittoria del proprio girone di Nations League, l’Italia si presenta da testa di serie al sorteggio dei gruppi di qualificazione agli Europei 2024. Il 9 ottobre l’urna di Francoforte sul Meno stabilirà il percorso della Nazionale di Mancini per provare a risollevarsi dopo la delusione Mondiale.

L’Italia è testa di serie non grazie al fatto che è campione in carica, ma per il buon risultato in Nations League. Stessa sorte per Croazia, Olanda e Spagna, mentre le altre teste di serie sono Belgio, Danimarca, Portogallo, Polonia, Ungheria, Svizzera. Le 53 squadre partecipanti saranno divise in 7 gironi da cinque squadre e 3 gironi da 6 squadre. La Germania non c’è, in quanto Paese organizzatrice, mentre i pericoli per l’Italia si chiamano soprattutto Francia e Inghilterra, che sono in seconda fascia. Ecco come sono suddivise le altre squadre dalla seconda alla sesta fascia:

Fascia 2 – Austria, Francia, Galles, Inghilterra, Repubblica Ceca, Serbia, Scozia, Finlandia, Israele, Bosnia e Erzegovina

Fascia 3 – Ucraina, Svezia, Islanda, Norvegia, Romania, Albania, Montenegro, Irlanda, Norvegia, Armenia

Fascia 4 – Georgia, Grecia, Kazakistan, Turchia, Macedonia del Nord, Bulgaria, Far Oer, Kosovo, Azerbaijian, Lussemburgo

Fascia 5 – Estonia, Lettonia, Malta, Cipro, Irlanda del Nord, Slovacchia, Lituania, Gibilterra, Bielorussia, Moldavia

Fascia 6 – Liechteinstein, San Marino, Andorra