Sparatoria in una scuola della città russa di Izhevsk, capitale della Repubblica dell’Udmurtia, in Russia: tredici persone, tra le quali anche sette bambini, sono state uccise e ventuno – di cui 14 minori – sono rimaste ferite. Uccisi anche due insegnanti e due guardie di sicurezza. L’aggressore, ha riferito la polizia citata dalla Tass, si è suicidato. Si chiamava Artem Kazantsev era nato nel 1988 ed era originario di Izhevsk, nonché ex studente della scuola dove ha fatto irruzione. Ancora non è chiaro il movente e un parlamentare locale ha detto che era armato con due pistole. Sempre secondo l’agenzia di stampa statale russa indossava una maglietta con un simbolo nazista e un passamontagna. “Gli investigatori del comitato investigativo hanno identificato la persona che ha attaccato la scuola di Izhevsk. Si tratta di diplomato in questa scuola – ha riferito il Comitato investigativo -. Stiamo verificando la sua eventuale adesione alle opinioni neofasciste e all’ideologia nazista”.