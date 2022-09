Piovono le reazioni internazionali alla mossa con cui Vladimir Putin, in un discorso alla nazione nella mattinata di martedì, ha annunciato la mobilitazione di 300mila riservisti per intensificare l’offensiva in Ucraina e il sostegno di Mosca ai referendum indipendentisti indetti dalle amministrazioni regionali filorusse, tornando ad agitare lo spettro di una guerra nucleare. Il primo a intervenire è il governo tedesco, con il vice del cancelliere Olaf Scholz, il verde Robert Habeck, che parla di “un passo pessimo, sbagliato”, che segna l’inizio di “una nuova escalation”. “Ci consulteremo per vedere come reagire sul piano politico, ma è “chiaro che l’Ucraina dovrà continuare ad avere pieno sostegno”, dice Habeck. Per l’ambasciatrice statunitense a Kiev, Bridget Brink, “i referendum farsa e la mobilitazione sono segni di debolezza, del fallimento russo: gli Stati Uniti non riconosceranno mai la pretesa della Russia di annettere il territorio ucraino, e continueremo a stare al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario”.

Sham referenda and mobilization are signs of weakness, of Russian failure. The United States will never recognize Russia’s claim to purportedly annexed Ukrainian territory, and we will continue to stand with Ukraine for as long as it takes. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) September 21, 2022

Per il governo britannico il discorso di Putin è “un’ammissione del fallimento della sua invasione. Nessuna quantità di minacce o propaganda può nascondere il fatto che l’Ucraina sta vincendo questa guerra, che la comunità internazionale è unita e che la Russia sta diventando un’emarginata globale”, dichiara il ministro alla Difesa Ben Wallace. Per la vicepremier spagnola Teresa Ribera si tratta di una “notizia drammatica, che conferma che questa è una guerra lunga e crudele, enormemente ingiusta e dura. Fa presagire un inverno complicato”.

Dopo qualche ora anche il governo cinese, il principale alleato strategico della Russia, fa trapelare la propria posizione, al solito orientata alla de-escalation: “La Cina invita le parti coinvolte nella crisi in Ucraina al cessate il fuoco e a impegnarsi con il dialogo e le consultazioni al fine di una risoluzione pacifica”, il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, esortando “a trovare un modo per affrontare le preoccupazioni sulla sicurezza di tutte le parti”. E dal carcere parla il principale oppositore politico del presidente russo, Alexei Navalny, in collegamento video con il tribunale di Kovrov (città a 250 km da Mosca) per una causa contro l’amministrazione del penitenziario in cui è rinchiuso: “Ora alcuni lavoratori di Kovrov (città a 250 km da Mosca), trentenni, saranno chiamati a morire da qualche parte vicino a Kherson. È un’enorme tragedia“, dice.

Critiche a Putin anche dai principali esponenti politici italiani. Il suo discorso “dimostra da parte della Russia una grandissima difficoltà in Ucraina, è un discorso che tradisce debolezza”, dice la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a Rtl 102.5. “Quello che doveva essere il secondo esercito più potente al mondo si è ritrovato senza truppe in grado di combattere in Ucraina: cercherà di trovare un modo per continuare a mandare a morire i disperati, con i ricchi al sicuro a Mosca e San Pietroburgo”, attacca. Il leader M5s Giuseppe Conte, ad Agorà su Rai 3, sostiene che “nel discorso di Putin non c’è nulla di nuovo se non il rischio di un’escalation militare che era già scritta, con tutti i rischi che comporta. Questa cosa non potevamo non calcolarla, parliamo di una potenza nucleare”, sottolinea.

Alla mossa del capo del Cremlino reagiscono anche i mercati: il principale indice della borsa di Mosca, che lunedì aveva perso l’8,8%, martedì è sprofondato fino a un massimo del 9,6% in avvio di contrattazione per poi recuperare un po’ di terreno e limitare le perdite al 5,4%. Cala anche l’euro, che scivola allo 0,98 sul dollaro (-0,9%), mentre si impenna il prezzo del petrolio con il Wti e il Brent che salgono di circa il 3%, rispettivamente, a 86,4 a 93,4 dollari al barile.