Lui la chiamava Gan Gan, nomignolo affettuoso. In queste ore abbiamo visto molti video e molte foto della Regina Elisabetta e del suo nipotino, non più così piccolo (ha nove anni) George. Secondo in linea di successione al trono, da Palazzo arrivano voci sul fatto che, contrariamente a quanto previsto, si stia cercando di trovare una soluzione per farlo essere presente ai funerali della nonn, la Regina Elisabetta. Il Daily Mail con i suoi soliti insider fa sapere che “i membri della corte desiderano che il principe George sia presente in qualche misura al funerale, se non altro per rassicurare la nazione sull’ordine di successione”. Insomma, i pronipoti ci saranno? O si farà un’eccezione solo per George? Mia e Lena Tindall, figlie di Zara e Mike Tindall e quindi nipoti della principessa Anna, sono andate a Westminster con i genitori. Nessuna traccia di George e nemmeno dei fratelli Charlotte e Louise. I figli di Meghan e Harry, Archie e Lilibet, potrebbero infine essere rimasti in California con la nonna Doria Ragland.