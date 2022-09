Una delle (rare) certezze del luccicante mondo di Instagram è che, se non oggi domani, Leonardo Pieraccioni potrebbe tirare fuori qualche chicca. Così è con la canzone dedicata a Meghan Markle, consorte del Principe Harry e ‘nemica’ della royal family dopo la fuga a Los Angeles con marito e figli. Sui social, nei giorni del funerale dell’amatissima Regina Elisabetta, in molti ostentano disappunto per l’ex attrice Markle. Ma non Pieraccioni. Il regista le canta anzi uno stornello: “A me mi garbi Meghan Markle, americana, se lasci il principe t’aspetto qui in toscana, stai tranquilla la mi’ nonna unné è regina, fumava il sigaro smoccolando la mattina…”. “Dopo questa serenata lascia subito il principe e corre da te!“, il commento di Tosca D’Aquino.