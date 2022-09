Un bombardamento durante l’evacuazione di un ospedale. Oleg Sinegubov, capo dell’amministrazione statale regionale di Kharkiv, citato da Ukrainska Pravda, riferisce che durante un raid russo quattro operatori sanitari sono morti e due pazienti sono rimasti feriti nel villaggio di Strelecha, nella regione di Kharkiv, avvenuto mentre era in corso l’evacuazione di un ospedale psichiatrico. “Nel villaggio di Strelecha, i medici hanno cercato di evacuare i pazienti da un ospedale psichiatrico. Gli operatori sanitari, anche sotto i bombardamenti, rischiando la vita, hanno cercato di salvare i malati. È stato possibile evacuare 30 pazienti, in totale ce ne sono più di 600 nell’istituto. Durante l’evacuazione, i russi hanno iniziato un massiccio bombardamento”.

Negli ultimi sette giorni, la Russia ha intensificato gli attacchi contro obiettivi civili “anche quando non ne percepisce probabilmente un immediato effetto militare” sostiene l’intelligence britannica nel consueto bollettino pubblicato sull’account Twiiter del ministero della Difesa. “Questo tipo di azione – continua il report – comprende attacchi contro la rete elettrica e una diga sul fiume Inhulets River a Kryvyi Rih. Mentre affronta rovesci sulle linee del fronte, la Russia ha probabilmente esteso il numero di siti che si prepara a colpire per minare direttamente il morale del popolo e il governo ucraino“.

Intanto oltre dieci stanze per le torture sono state trovate nelle città e i villaggi liberati dalla controffensiva ucraina nell’oblast di Kharkiv. “Nelle aree liberate della regione di Kharkiv, sono state trovate oltre dieci stanze della tortura in città e villaggi. Quando gli occupanti sono fuggiti – dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo consueto discorso video notturno – hanno lasciato gli strumenti di tortura. Anche in una comune stazione ferroviaria, a Kozacha Lopan, è stata trovata una stanza della tortura, con strumenti per choc elettrici. Era solo una stazione ferroviaria! La tortura era pratica comune nei territori occupati. Sono cose che facevano i nazisti. È quello che ora fanno i ruscisti. E ne dovranno rendere conto nello stesso modo, sul campo di battaglia e nei tribunali”, ha detto Zelensky, citato da Ukrinform.

Il sindaco di Izyum Valeriy Marchenko afferma che a nella città liberata dai russi – dove è stata trovata una fossa comune – ci vorranno circa due settimane per esumare i cadaveri. “I dipendenti di tutti i servizi eseguono esumazioni, dissotterrano i morti sepolti. Se possibile, vengono identificati e tutti inviati a Kharkiv per ulteriori approfondimenti. Questo lavoro sarà svolto ancora per quasi due settimane, perché ci sono molte sepolture. Finora non ne sono stati trovati di nuovi, ma dicono che ce ne sono ancora, quindi li stanno cercando”, ha detto il sindaco, come riporta Ukrainska Pravda. Secondo Marchenko, a Izyum vivono attualmente 13-15mila persone, ma molte stanno tornando.

Foto di archivio