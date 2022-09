L’esercito russo sta attaccando in tutte le aree della regione di Donetsk dove passa la linea del fronte. Lo dice il capo militare regionale Pavlo Kyrylenko, secondo il quale in particolare c’è stato un massiccio bombardamento nella città di Avdiivka: “Le bombe hanno colpito di nuovo la parte vecchia e centrale della città. Non abbiamo ancora informazioni sufficienti su eventuali vittime e danni”, ha precisato. Invece, il Pentagono ha constatato che “un certo numero di soldati” di Mosca si sono ritirati dalla regione ucraina di Kharkiv, nonostante la loro presenza rimanga estesa in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del dipartimento della Difesa americano, il generale Pat Ryder.

L’Istituto americano per lo studio della guerra (Isw) ha riferito poi che il Cremlino, per la prima volta, ha ammesso una sconfitta in Ucraina, proprio nel corso della controffensiva di Kiev nella regione di Kharkiv. Isw precisa nel suo documento che Mosca sta tentando di deviare le critiche dal presidente russo Vladimir Putin e di indirizzarle sui consiglieri militari. Il think tank Usa ha ricordato che il Cremlino non ha ammesso la sconfitta quando ha ritirato le sue truppe da Kiev o dall’isola di Zmíny e nell’offensiva delle forze armate ucraine nella regione di Kharkiv ha cercato di agire in modo simile. Il ministero della Difesa russo, riconoscendo il ritiro delle truppe, lo ha definito “raggruppamento”. “Ma questa falsa narrativa – si legge nel rapporto – è stata accolta da molte critiche su Internet e dunque l’ammissione della sconfitta da parte del Cremlino fa parte di uno sforzo per ammorbidire e deviare le critiche per un fallimento così devastante dal presidente Putin al ministero della Difesa russo e al comando militare”.

Sul fronte militare, invece, la Russia ha utilizzato probabilmente per la prima volta in Ucraina veicoli aerei senza equipaggio di fabbricazione iraniana: lo rivela l’intelligence britannica del Ministero della Difesa dopo che Kiev ha riferito di aver abbattuto un drone Shahed-136. Il dispositivo è un’arma di “attacco a senso unico”, ha detto il Ministero della Difesa del Regno Unito nel suo report del mattino, ed è stata utilizzata in Medio Oriente. L’abbattimento del drone vicino alla linea del fronte in Ucraina suggerisce che la Russia stia usando le armi come arma tattica piuttosto che strategica, mirando alle installazioni militari più in profondità nel territorio ucraino. Nella notte fra il 13 e il 14 settembre intanto si sono registrati pesanti bombardamenti a Mykolaiv, che hanno provocato danni in particolare a edifici residenziali. Lo stesso è accaduto al distretto meridionale di Nikopol, dove le truppe russe hanno sparato 75 proiettili. Gasdotti e linee di trasmissione elettrica sono le strutture che hanno subito i maggiori colpi: 3mila famiglie sono rimaste senza elettricità. Non sono stati segnalati feriti. Il capo dell’amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, ha riferito che i servizi di alimentazione sono stati in parte ripristinati.