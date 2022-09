Già all’indomani della morte della regina Elisabetta, l’8 settembre scorso, il presidente russo Vladimir Putin aveva annunciato che non avrebbe partecipato ai funerali della sovrana. Ora, però, è arrivata la notizia che il governo britannico ha ufficialmente escluso la Russia dagli inviti alla cerimonia funebre di Stato di Elisabetta II, in programma a Londra lunedì 19 settembre. Mosca viene messa all’indice per la guerra in Ucraina, al pari della Bielorussia sua alleata e della Birmania, a sua volta sanzionata dopo la stretta seguita all’ultimo golpe militare. L’Iran è invece invitato, ma soltanto al livello di ambasciatore. Alle esequie è attesa la presenza di circa 500 dignitari stranieri, inclusi capi di Stati o di governo: nella maggior parte dei casi è stato invitato il capo di Stato più un ospite.

Intanto, dopo aver lasciato Edimburgo, in Scozia, re Carlo III è arrivato in Irlanda del Nord insieme alla regina consorte Camilla, seconda tappa del tour che il nuovo monarca sta facendo nel Regno Unito per ricevere le condoglianze per la morte della madre, la regina Elisabetta. La partenza dal palazzo di Holyroodhouse di Carlo e Camilla è avvenuta dopo che il nuovo monarca e il resto della famiglia reale hanno partecipato alla veglia al feretro della Regina ieri sera nella St Giles’ Cathedral. Nella sua prima visita da re in Irlanda del Nord, Carlo è arrivato al Hillsborough Castle di Belfast, la residenza reale nella regione, accolto da una folla che lo ha acclamato: in agenda è in programma un incontro privato con il nuovo ministro della Northern Ireland Secretary, Chris Heaton-Harris, e con i rappresentanti dei partiti politici locali, anche i partiti nazionalisti irlandesi. Infine lo speaker dell’Assemblea di Stormont, Alex Maskey, esprimerà a nome del popolo dell’Irlanda del Nord, le condoglianze per la morte della regina Elisabetta. Ci sarà anche un ricevimento al castello e poi la coppia reale si recherà alla St Annès Cathedral di Belfast per una funzione religiosa. È previsto anche l’incontro con i leader religiosi della regione.