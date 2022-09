“Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli”. Ancora una volta, Ilary Blasi sceglie il silenzio. Anche di fronte alle accuse dell’ormai ex compagno di vita Francesco Totti, che in un’intervista al Corriere della Sera ha detto di non esser stato il primo a tradire, sostenendo, tra l’altro, che lei avrebbe portato via la sua collezione di orologi. È il suo avvocato, Alessandro Simeone, a parlare per lei a Repubblica, spiegando che la decisione di Ilary è quella di non parlare per tutelare il bene dei suoi figli, Cristian, Chanel e Isabel. “Se si sceglie una linea la si porta fino in fondo”, ha detto il legale liquidando le parole di Totti con un “no comment”. Per concludere: “Ilary ha visto cose in questi ultimi anni che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie“.